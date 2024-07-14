https://ria.ru/20240714/belorussija-1959658579.html

В Белоруссии заявили о попытках "раскачать страну"

В Белоруссии заявили о попытках "раскачать страну" - РИА Новости, 14.07.2024

В Белоруссии заявили о попытках "раскачать страну"

Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что "вброшены огромные деньги" для того, "чтобы раскачать страну", но у белорусов уже... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:30

2024-07-14T23:30

2024-07-14T23:30

в мире

белоруссия

наталья кочанова

александр лукашенко

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что "вброшены огромные деньги" для того, "чтобы раскачать страну", но у белорусов уже выработался иммунитет к таким попыткам. Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. "То, что пытались нашу страну и пытаются раскачать... мы это знали и раньше. Вы думаете, сейчас какие-то попытки не предпринимаются? И сейчас предпринимаются! Вброшены огромные деньги на то, чтобы раскачать нашу страну", - сказала Кочанова в интервью телеканалу ОНТ. Однако она подчеркнула, что "народ мудрый, а предатели были всегда". "Мне тех людей, которые тогда (в президентскую избирательную кампанию в 2020 году – ред.) предали нашу страну, просто жаль. У них нет своего стержня. Они живут просто, как маятники – туда-сюда. Лучше там – туда. Это бесхребетные люди", - отметила Кочанова. По ее мнению, попытки разрушить государство "были, есть и будут в дальнейшем". "Наша сила в единстве. И мы должны быть рядом с президентом для того, чтобы сохранить свою страну", - добавила председатель верхней палаты парламента. Она заявила, что за эти четыре года у белорусов выработался достаточно хороший иммунитет. "Выработался иммунитет, у многих, наконец-то, открылись глаза. Собственно говоря, я не знаю, почему они не открывались раньше. Наверное, не очень внимательно слушали нашего президента. Он еще задолго до выборов говорил о том, что идет геополитический раздел мира, ситуация в мире непростая, выборы будут непростые, а после выборов будет еще сложнее. Я слова президента помню очень отчетливо. Так и случилось", - отметила Кочанова. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20240428/verbovka-1942963671.html

https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928413110.html

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, наталья кочанова, александр лукашенко