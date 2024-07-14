Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии шесть детей пострадали из-за упавших деревьев - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 14.07.2024 (обновлено: 22:35 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/belorussija-1959650104.html
В Белоруссии шесть детей пострадали из-за упавших деревьев
В Белоруссии шесть детей пострадали из-за упавших деревьев - РИА Новости, 14.07.2024
В Белоруссии шесть детей пострадали из-за упавших деревьев
Шесть детей пострадали из-за упавших под натиском ветра деревьев и ветвей в оздоровительном лагере на юге Белоруссии, еще один ребенок погиб, сообщил в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:16
2024-07-14T22:35
белоруссия
гомельская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:132:3167:1913_1920x0_80_0_0_72511b4579ba0428e78eb5c5772ffe70.jpg
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Шесть детей пострадали из-за упавших под натиском ветра деревьев и ветвей в оздоровительном лагере на юге Белоруссии, еще один ребенок погиб, сообщил в воскресенье Следственный комитет республики. "В Речицком районе (Гомельская область – ред.) в результате падения деревьев пострадали 7 детей. Из них – один погиб", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК. Отмечается, что на территории детского оздоровительного лагеря имени Марата Казея примерно в 17.20 (совпадает с мск), в результате внезапно разбушевавшейся стихии, произошло стремительное падение нескольких деревьев. "В это время на концертной площадке проходило развлекательное мероприятие для воспитанников лагеря. Когда началась буря, дети бросились в жилые корпуса", - говорится в сообщении. По предварительным данным СК, при падении деревьев и обломанных ветвей пострадали семь воспитанников лагеря. "В результате полученных телесных повреждений скончался 13-летний мальчик. Различные травмы получили еще шесть детей в возрасте от 7 до 13 лет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в СК. Следователи проводят проверку, особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели подростка, подчеркнули там. В Белоруссии в субботу-воскресенье проходит грозовой фронт, сопровождающийся сильными порывами ветра. В субботу, по информации МЧС Белоруссии, из-за упавших деревьев погибли два человека. Кроме того, в субботу из-за последствий ветра пострадали семь человек, в том числе дети.В свою очередь пресс-служба минздрава Белоруссии уточнила, что пострадавший в оздоровительном лагере в Речице мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Трех из пострадавших детей решено госпитализировать."Бригады скорой медицинской помощи доставили троих пострадавших детей в центральную районную больницу. После предварительной диагностики, принято решение одну из девочек, диагноз травм которой требует лечения в больнице областного уровня, перевести в Гомель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.Двум подросткам оказана помощь врачами центральной районной больницы. У детей диагностированы переломы и травмы средней степени тяжести, проинформировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240714/deti-1959621365.html
https://ria.ru/20240711/lager-1959097705.html
https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959535359.html
белоруссия
гомельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_103884ddb6bd10d8b8cd79b6a001fbf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, гомельская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белоруссия, Гомельская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белоруссии шесть детей пострадали из-за упавших деревьев

В лагере в Гомеле из-за упавших от ветра деревьев пострадали 6 детей, один погиб

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Белоруссии
Автомобиль скорой помощи в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Шесть детей пострадали из-за упавших под натиском ветра деревьев и ветвей в оздоровительном лагере на юге Белоруссии, еще один ребенок погиб, сообщил в воскресенье Следственный комитет республики.
«
"В Речицком районе (Гомельская область – ред.) в результате падения деревьев пострадали 7 детей. Из них – один погиб", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В лагере в Евпатории 19 детей обратились за медпомощью из-за недомогания
Вчера, 18:48
Отмечается, что на территории детского оздоровительного лагеря имени Марата Казея примерно в 17.20 (совпадает с мск), в результате внезапно разбушевавшейся стихии, произошло стремительное падение нескольких деревьев. "В это время на концертной площадке проходило развлекательное мероприятие для воспитанников лагеря. Когда началась буря, дети бросились в жилые корпуса", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, при падении деревьев и обломанных ветвей пострадали семь воспитанников лагеря. "В результате полученных телесных повреждений скончался 13-летний мальчик. Различные травмы получили еще шесть детей в возрасте от 7 до 13 лет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в СК.
Следователи проводят проверку, особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели подростка, подчеркнули там.
В Белоруссии в субботу-воскресенье проходит грозовой фронт, сопровождающийся сильными порывами ветра. В субботу, по информации МЧС Белоруссии, из-за упавших деревьев погибли два человека. Кроме того, в субботу из-за последствий ветра пострадали семь человек, в том числе дети.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В лагере в Башкирии детей недокармливали и не лечили, СК завел дело
11 июля, 21:41
В свою очередь пресс-служба минздрава Белоруссии уточнила, что пострадавший в оздоровительном лагере в Речице мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Трех из пострадавших детей решено госпитализировать.
«
"Бригады скорой медицинской помощи доставили троих пострадавших детей в центральную районную больницу. После предварительной диагностики, принято решение одну из девочек, диагноз травм которой требует лечения в больнице областного уровня, перевести в Гомель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.
Двум подросткам оказана помощь врачами центральной районной больницы. У детей диагностированы переломы и травмы средней степени тяжести, проинформировали в пресс-службе.
Дождь - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В Белоруссии во время грозы погибли два человека
Вчера, 09:43
 
БелоруссияГомельская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала