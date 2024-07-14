https://ria.ru/20240714/belorussija-1959650104.html

В Белоруссии шесть детей пострадали из-за упавших деревьев

В Белоруссии шесть детей пострадали из-за упавших деревьев - РИА Новости, 14.07.2024

В Белоруссии шесть детей пострадали из-за упавших деревьев

Шесть детей пострадали из-за упавших под натиском ветра деревьев и ветвей в оздоровительном лагере на юге Белоруссии, еще один ребенок погиб, сообщил в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:16

2024-07-14T22:16

2024-07-14T22:35

белоруссия

гомельская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Шесть детей пострадали из-за упавших под натиском ветра деревьев и ветвей в оздоровительном лагере на юге Белоруссии, еще один ребенок погиб, сообщил в воскресенье Следственный комитет республики. "В Речицком районе (Гомельская область – ред.) в результате падения деревьев пострадали 7 детей. Из них – один погиб", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК. Отмечается, что на территории детского оздоровительного лагеря имени Марата Казея примерно в 17.20 (совпадает с мск), в результате внезапно разбушевавшейся стихии, произошло стремительное падение нескольких деревьев. "В это время на концертной площадке проходило развлекательное мероприятие для воспитанников лагеря. Когда началась буря, дети бросились в жилые корпуса", - говорится в сообщении. По предварительным данным СК, при падении деревьев и обломанных ветвей пострадали семь воспитанников лагеря. "В результате полученных телесных повреждений скончался 13-летний мальчик. Различные травмы получили еще шесть детей в возрасте от 7 до 13 лет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в СК. Следователи проводят проверку, особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели подростка, подчеркнули там. В Белоруссии в субботу-воскресенье проходит грозовой фронт, сопровождающийся сильными порывами ветра. В субботу, по информации МЧС Белоруссии, из-за упавших деревьев погибли два человека. Кроме того, в субботу из-за последствий ветра пострадали семь человек, в том числе дети.В свою очередь пресс-служба минздрава Белоруссии уточнила, что пострадавший в оздоровительном лагере в Речице мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Трех из пострадавших детей решено госпитализировать."Бригады скорой медицинской помощи доставили троих пострадавших детей в центральную районную больницу. После предварительной диагностики, принято решение одну из девочек, диагноз травм которой требует лечения в больнице областного уровня, перевести в Гомель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.Двум подросткам оказана помощь врачами центральной районной больницы. У детей диагностированы переломы и травмы средней степени тяжести, проинформировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240714/deti-1959621365.html

https://ria.ru/20240711/lager-1959097705.html

https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959535359.html

белоруссия

гомельская область

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белоруссия, гомельская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)