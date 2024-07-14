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В суд поступило дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова - РИА Новости, 14.07.2024
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23:16 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/bazhanov-1959656870.html
В суд поступило дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова
В суд поступило дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова - РИА Новости, 14.07.2024
В суд поступило дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова
В Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова,... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:16
2024-07-14T23:16
происшествия
россия
москва
воронежская область
алексей бажанов
елена скрынник
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова, объявленного в международный розыск, сообщили РИА Новости в суде. "Дело в отношении Бажанова А.А. поступило в суд для рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства. Дело касается хищения 1,15 миллиарда рублей кредита, выданного Россельхозбанком структурам холдинга "Маслопродукт". Основателем этого холдинга является Бажанов. Также сообщалось, что Бажанов является фигурантом дела о хищении 1,1 миллиарда рублей у "Росагролизинга" в Воронежской области. По данным МВД, в 2008-2009 годах Бажанов и его предполагаемые сообщники похищали деньги посредством заключения договоров на поставку подконтрольным сельхозпредприятиям оборудования. В 2009-2010 годах Бажанов был заместителем главы Минсельхоза Елены Скрынник. Бывший чиновник объявлен в международный розыск. В 2016 году по запросу Генеральной прокуратуры РФ в Швейцарии были заблокированы 12 миллионов швейцарских франков на счетах Бажанова.
https://ria.ru/20240617/fsb-1953330325.html
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происшествия, россия, москва, воронежская область, алексей бажанов, елена скрынник, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, росагролизинг
Происшествия, Россия, Москва, Воронежская область, Алексей Бажанов, Елена Скрынник, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россельхозбанк, Росагролизинг
В суд поступило дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова

Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд для заочного рассмотрения

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБывший замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов
Бывший замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бывший замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова, объявленного в международный розыск, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Дело в отношении Бажанова А.А. поступило в суд для рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства.
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Дело касается хищения 1,15 миллиарда рублей кредита, выданного Россельхозбанком структурам холдинга "Маслопродукт". Основателем этого холдинга является Бажанов.
Также сообщалось, что Бажанов является фигурантом дела о хищении 1,1 миллиарда рублей у "Росагролизинга" в Воронежской области. По данным МВД, в 2008-2009 годах Бажанов и его предполагаемые сообщники похищали деньги посредством заключения договоров на поставку подконтрольным сельхозпредприятиям оборудования.
В 2009-2010 годах Бажанов был заместителем главы Минсельхоза Елены Скрынник. Бывший чиновник объявлен в международный розыск.
В 2016 году по запросу Генеральной прокуратуры РФ в Швейцарии были заблокированы 12 миллионов швейцарских франков на счетах Бажанова.
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