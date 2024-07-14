https://ria.ru/20240714/bazhanov-1959656870.html

В суд поступило дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова

В суд поступило дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова - РИА Новости, 14.07.2024

В суд поступило дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова

В Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова,... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:16

2024-07-14T23:16

2024-07-14T23:16

происшествия

россия

москва

воронежская область

алексей бажанов

елена скрынник

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россельхозбанк

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова, объявленного в международный розыск, сообщили РИА Новости в суде. "Дело в отношении Бажанова А.А. поступило в суд для рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства. Дело касается хищения 1,15 миллиарда рублей кредита, выданного Россельхозбанком структурам холдинга "Маслопродукт". Основателем этого холдинга является Бажанов. Также сообщалось, что Бажанов является фигурантом дела о хищении 1,1 миллиарда рублей у "Росагролизинга" в Воронежской области. По данным МВД, в 2008-2009 годах Бажанов и его предполагаемые сообщники похищали деньги посредством заключения договоров на поставку подконтрольным сельхозпредприятиям оборудования. В 2009-2010 годах Бажанов был заместителем главы Минсельхоза Елены Скрынник. Бывший чиновник объявлен в международный розыск. В 2016 году по запросу Генеральной прокуратуры РФ в Швейцарии были заблокированы 12 миллионов швейцарских франков на счетах Бажанова.

https://ria.ru/20240617/fsb-1953330325.html

https://ria.ru/20231129/krymenergo-1912551047.html

россия

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происшествия, россия, москва, воронежская область, алексей бажанов, елена скрынник, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, росагролизинг