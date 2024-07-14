https://ria.ru/20240714/bayden-1959642621.html

Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на его предшественника Дональда Трампа будет быстрым. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:11

2024-07-14T21:11

2024-07-14T21:26

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сша

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покушение на дональда трампа

америка

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на его предшественника Дональда Трампа будет быстрым."Я распорядился, чтобы расследование было тщательным и быстрым", - заявил Байден на брифинге."В Америке нет места подобному насилию или любому другому. Покушение на убийство противоречит всему, за что мы выступаем в качестве нации. Мы не такие, это не Америка. Мы не можем позволить подобному происходить. Единство - наиболее призрачная цель из всех, но ничто сейчас не важно так, как единство", - добавил Байден.Президент США рассказал, что Трамп "восстанавливается" после попытки покушения, и призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств."Я искренне благодарен за то, что он (Трамп - ред.) поправляется и восстанавливается. У нас состоялся короткий, но хороший разговор", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом.Глава государства при этом подчеркнул, что мотивы стрелявшего в Трампа мужчины по-прежнему не установлены."Мы по-прежнему не располагаем информацией относительно мотивов стрелявшего. Мы знаем, кто он. Я призываю всех, пожалуйста, не делайте умозаключений относительно его мотивов или связей. Пусть ФБР выполняет свою работу", - призвал Байден.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/lichnost-1959640784.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, джо байден, покушение на дональда трампа, америка