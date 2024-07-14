Рейтинг@Mail.ru
Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 14.07.2024 (обновлено: 21:26 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/bayden-1959642621.html
Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа
Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа
Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на его предшественника Дональда Трампа будет быстрым. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:11
2024-07-14T21:26
в мире
пенсильвания
сша
дональд трамп
фбр
джо байден
покушение на дональда трампа
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18d8a2022f6798afccc839230ecad494.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на его предшественника Дональда Трампа будет быстрым."Я распорядился, чтобы расследование было тщательным и быстрым", - заявил Байден на брифинге."В Америке нет места подобному насилию или любому другому. Покушение на убийство противоречит всему, за что мы выступаем в качестве нации. Мы не такие, это не Америка. Мы не можем позволить подобному происходить. Единство - наиболее призрачная цель из всех, но ничто сейчас не важно так, как единство", - добавил Байден.Президент США рассказал, что Трамп "восстанавливается" после попытки покушения, и призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств."Я искренне благодарен за то, что он (Трамп - ред.) поправляется и восстанавливается. У нас состоялся короткий, но хороший разговор", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом.Глава государства при этом подчеркнул, что мотивы стрелявшего в Трампа мужчины по-прежнему не установлены."Мы по-прежнему не располагаем информацией относительно мотивов стрелявшего. Мы знаем, кто он. Я призываю всех, пожалуйста, не делайте умозаключений относительно его мотивов или связей. Пусть ФБР выполняет свою работу", - призвал Байден.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/lichnost-1959640784.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
пенсильвания
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_911ef2e58f6f7665de6dca37541102bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, джо байден, покушение на дональда трампа, америка
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, ФБР, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа, Америка
Байден прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Байден: расследование покушения на Трампа будет быстрым, но тщательным

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на его предшественника Дональда Трампа будет быстрым.
«
"Я распорядился, чтобы расследование было тщательным и быстрым", - заявил Байден на брифинге.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Вчера, 20:56
«
"В Америке нет места подобному насилию или любому другому. Покушение на убийство противоречит всему, за что мы выступаем в качестве нации. Мы не такие, это не Америка. Мы не можем позволить подобному происходить. Единство - наиболее призрачная цель из всех, но ничто сейчас не важно так, как единство", - добавил Байден.
Президент США рассказал, что Трамп "восстанавливается" после попытки покушения, и призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств.
«
"Я искренне благодарен за то, что он (Трамп - ред.) поправляется и восстанавливается. У нас состоялся короткий, но хороший разговор", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом.
Глава государства при этом подчеркнул, что мотивы стрелявшего в Трампа мужчины по-прежнему не установлены.
«
"Мы по-прежнему не располагаем информацией относительно мотивов стрелявшего. Мы знаем, кто он. Я призываю всех, пожалуйста, не делайте умозаключений относительно его мотивов или связей. Пусть ФБР выполняет свою работу", - призвал Байден.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
Вчера, 15:41
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Покушение на Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9
 
В миреПенсильванияСШАДональд ТрампФБРДжо БайденПокушение на Дональда ТрампаАмерика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала