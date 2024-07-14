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СМИ: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов - РИА Новости, 14.07.2024
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12:38 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/bayden-1959559105.html
СМИ: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов
СМИ: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов - РИА Новости, 14.07.2024
СМИ: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов
Члены Демократической партии США приостановили попытки снять действующего хозяина Белого дома Джо Байдена с гонки на переизбрание на фоне покушения на его... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:38
2024-07-14T12:38
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Члены Демократической партии США приостановили попытки снять действующего хозяина Белого дома Джо Байдена с гонки на переизбрание на фоне покушения на его основного конкурента экс-президента Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News. "Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что", - говорится в сообщении телеканала. По словам неназванного работающего на демократов политтехнолога, которые приводит телеканал, после атаки на Трампа стало очень сложно вести публичные беседы о замене Байдена как кандидата на выборах. "Это событие сейчас затмило солнце", - отметил он. Как отмечает NBC News, после попытки покушения на Трампа команда Байдена "нажала на политические тормоза", в считанные часы его предвыборный штаб приостановил "исходящие коммуникации" и попытался быстро приостановить показ агитационной рекламы на телевидении. Национальный комитет Демократической партии также поставил на паузку показ предвыборных материалов, где есть нападки на Трампа. Один из сторонников Байдена заявил, что действия президента положат конец стремлениям его заменить, поскольку он продемонстрировал, что "собирается бороться". Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Выборы президента США — 2024
СМИ: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов

NBC News: Байдена перестали пытаться снять с выборов после покушения на Трампа

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Члены Демократической партии США приостановили попытки снять действующего хозяина Белого дома Джо Байдена с гонки на переизбрание на фоне покушения на его основного конкурента экс-президента Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News.
"Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что", - говорится в сообщении телеканала.
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По словам неназванного работающего на демократов политтехнолога, которые приводит телеканал, после атаки на Трампа стало очень сложно вести публичные беседы о замене Байдена как кандидата на выборах.
"Это событие сейчас затмило солнце", - отметил он.
Как отмечает NBC News, после попытки покушения на Трампа команда Байдена "нажала на политические тормоза", в считанные часы его предвыборный штаб приостановил "исходящие коммуникации" и попытался быстро приостановить показ агитационной рекламы на телевидении. Национальный комитет Демократической партии также поставил на паузку показ предвыборных материалов, где есть нападки на Трампа.
Один из сторонников Байдена заявил, что действия президента положат конец стремлениям его заменить, поскольку он продемонстрировал, что "собирается бороться".
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Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРВыборы президента США — 2024
 
 
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