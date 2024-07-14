https://ria.ru/20240714/bayden-1959559105.html

СМИ: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов

СМИ: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов - РИА Новости, 14.07.2024

СМИ: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов

Члены Демократической партии США приостановили попытки снять действующего хозяина Белого дома Джо Байдена с гонки на переизбрание на фоне покушения на его... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:38

2024-07-14T12:38

2024-07-14T12:38

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сша

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Члены Демократической партии США приостановили попытки снять действующего хозяина Белого дома Джо Байдена с гонки на переизбрание на фоне покушения на его основного конкурента экс-президента Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News. "Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что", - говорится в сообщении телеканала. По словам неназванного работающего на демократов политтехнолога, которые приводит телеканал, после атаки на Трампа стало очень сложно вести публичные беседы о замене Байдена как кандидата на выборах. "Это событие сейчас затмило солнце", - отметил он. Как отмечает NBC News, после попытки покушения на Трампа команда Байдена "нажала на политические тормоза", в считанные часы его предвыборный штаб приостановил "исходящие коммуникации" и попытался быстро приостановить показ агитационной рекламы на телевидении. Национальный комитет Демократической партии также поставил на паузку показ предвыборных материалов, где есть нападки на Трампа. Один из сторонников Байдена заявил, что действия президента положат конец стремлениям его заменить, поскольку он продемонстрировал, что "собирается бороться". Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959512180.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959555450.html

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пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, выборы президента сша — 2024