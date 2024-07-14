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Главе СК представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне - РИА Новости, 14.07.2024
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18:33 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/bastrykin-1959619649.html
Главе СК представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне
Главе СК представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне - РИА Новости, 14.07.2024
Главе СК представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе, сообщается в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:33
2024-07-14T18:33
происшествия
россия
руза
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Ранее СУСК РФ по Московской области сообщал о возбуждении уголовных дел о реабилитации нацизма и вандализме в отношении девушки, которая на видео жарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия в подмосковной Рузе.
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россия
руза
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, руза, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Руза, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Бастрыкину представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Ранее СУСК РФ по Московской области сообщал о возбуждении уголовных дел о реабилитации нацизма и вандализме в отношении девушки, которая на видео жарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия в подмосковной Рузе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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ПроисшествияРоссияРузаМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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