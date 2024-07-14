https://ria.ru/20240714/bastrykin-1959619649.html

Главе СК представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Главе СК представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне - РИА Новости, 14.07.2024

Главе СК представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе, сообщается в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:33

2024-07-14T18:33

2024-07-14T18:33

происшествия

россия

руза

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Ранее СУСК РФ по Московской области сообщал о возбуждении уголовных дел о реабилитации нацизма и вандализме в отношении девушки, которая на видео жарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия в подмосковной Рузе.

https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html

россия

руза

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, руза, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)