При израильском ударе по школе БАПОР в Газе погибли 12 человек, пишут СМИ
Shehab: при израильском ударе по школе БАПОР в Нусейрате погибли 12 человек
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 14 июл - РИА Новости. Двенадцать человек погибли, более 70 пострадали в результате израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, передает палестинское агентство Shehab.
"Двенадцать человек погибли, 71 пострадал в результате израильского обстрела школы "Абу Арабьян" в Нусейрате в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.