https://ria.ru/20240714/balticconnector-1959620394.html

В Финляндии пообещали сообщить о расследовании дела Balticconnector осенью

В Финляндии пообещали сообщить о расследовании дела Balticconnector осенью - РИА Новости, 14.07.2024

В Финляндии пообещали сообщить о расследовании дела Balticconnector осенью

Результаты расследования повреждения газопровода Balticconnector, вероятно, будут известны осенью, сообщил старший следователь Центральной криминальной полиции... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:38

2024-07-14T18:38

2024-07-14T18:46

в мире

россия

финский залив

латвия

эдгарс ринкевичс

дмитрий песков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904995513_0:0:792:446_1920x0_80_0_0_4d554164b0abd09c1e73e828de74bd08.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Результаты расследования повреждения газопровода Balticconnector, вероятно, будут известны осенью, сообщил старший следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи. "Наше расследование продвинулось вперед, и мы сотрудничаем с китайцами. На данном этапе дополнительной информации нет. Осенью можно будет рассказать что-то новое", — приводит его слова агентство STT. Balticconnector на дне Финского залива был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи. Расследование сосредоточилось на некоторых судах, включая российский атомный контейнеровоз "Севморпуть", находившиеся поблизости от места инцидента. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября пригрозил закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование выявит причастность России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг какую-либо причастность России к ЧП. То же самое сделал "Росатом". Однако подозрения с России в этом контексте были сняты только после того, как полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

https://ria.ru/20231024/balticconnector-1904991795.html

https://ria.ru/20231024/balticconnector-1905002492.html

россия

финский залив

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, финский залив, латвия, эдгарс ринкевичс, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"