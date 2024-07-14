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В Финляндии пообещали сообщить о расследовании дела Balticconnector осенью - РИА Новости, 14.07.2024
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18:38 14.07.2024 (обновлено: 18:46 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/balticconnector-1959620394.html
В Финляндии пообещали сообщить о расследовании дела Balticconnector осенью
В Финляндии пообещали сообщить о расследовании дела Balticconnector осенью - РИА Новости, 14.07.2024
В Финляндии пообещали сообщить о расследовании дела Balticconnector осенью
Результаты расследования повреждения газопровода Balticconnector, вероятно, будут известны осенью, сообщил старший следователь Центральной криминальной полиции... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:38
2024-07-14T18:46
в мире
россия
финский залив
латвия
эдгарс ринкевичс
дмитрий песков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Результаты расследования повреждения газопровода Balticconnector, вероятно, будут известны осенью, сообщил старший следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи. "Наше расследование продвинулось вперед, и мы сотрудничаем с китайцами. На данном этапе дополнительной информации нет. Осенью можно будет рассказать что-то новое", — приводит его слова агентство STT. Balticconnector на дне Финского залива был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи. Расследование сосредоточилось на некоторых судах, включая российский атомный контейнеровоз "Севморпуть", находившиеся поблизости от места инцидента. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября пригрозил закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование выявит причастность России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг какую-либо причастность России к ЧП. То же самое сделал "Росатом". Однако подозрения с России в этом контексте были сняты только после того, как полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.
https://ria.ru/20231024/balticconnector-1904991795.html
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россия
финский залив
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в мире, россия, финский залив, латвия, эдгарс ринкевичс, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Финский залив, Латвия, Эдгарс Ринкевичс, Дмитрий Песков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Финляндии пообещали сообщить о расследовании дела Balticconnector осенью

STT: результаты расследования повреждения Balticconnector будут известны осенью

© Фото : Пограничная охрана ФинляндииПовреждения газопровода Balticconnector
Повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : Пограничная охрана Финляндии
Повреждения газопровода Balticconnector. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Результаты расследования повреждения газопровода Balticconnector, вероятно, будут известны осенью, сообщил старший следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи.
"Наше расследование продвинулось вперед, и мы сотрудничаем с китайцами. На данном этапе дополнительной информации нет. Осенью можно будет рассказать что-то новое", — приводит его слова агентство STT.
Пресс-конференция по расследованию повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Судно из России перестало быть объектом расследования ЧП на Balticconnector
24 октября 2023, 17:40
Balticconnector на дне Финского залива был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи.
Расследование сосредоточилось на некоторых судах, включая российский атомный контейнеровоз "Севморпуть", находившиеся поблизости от места инцидента. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября пригрозил закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование выявит причастность России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг какую-либо причастность России к ЧП. То же самое сделал "Росатом".
Однако подозрения с России в этом контексте были сняты только после того, как полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.
Повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Финская полиция назвала возможного виновника ЧП на Balticconnector
24 октября 2023, 18:11
 
В миреРоссияФинский заливЛатвияЭдгарс РинкевичсДмитрий ПесковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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