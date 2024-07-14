https://ria.ru/20240714/bajden-1959649135.html

Байден поручил перепроверить меры безопасности на съезде республиканцев

Байден поручил перепроверить меры безопасности на съезде республиканцев - РИА Новости, 14.07.2024

Байден поручил перепроверить меры безопасности на съезде республиканцев

Президент США Джо Байден заявил, что Секретной службе поручено перепроверить меры безопасности на предстоящем съезде республиканцев после покушения на бывшего... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:30

2024-07-14T21:30

2024-07-14T22:07

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фбр

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Секретной службе поручено перепроверить меры безопасности на предстоящем съезде республиканцев после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа. "Я поручил директору Секретной службы перепроверить все меры безопасности на национальном съезде республиканцев, который начнется завтра", - заявил Байден журналистам. Съезд республиканцев, на котором партия номинирует Трампа своим кандидатом в президенты, пройдет 15-18 июля в штате Висконсин. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/bayden-1959642621.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959644545.html

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в мире, сша, пенсильвания, висконсин, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа