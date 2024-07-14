https://ria.ru/20240714/ammiak-1959656444.html

В Ярославской области в грузовом поезде произошло испарение аммиака

В Ярославской области в грузовом поезде произошло испарение аммиака - РИА Новости, 14.07.2024

В Ярославской области в грузовом поезде произошло испарение аммиака

Испарение аммиака произошло в вагоне грузового поезда на станции Рыбинск-Пассажирский в Ярославской области, организована проверка, сообщает Северо-Западная... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:14

2024-07-14T23:14

2024-07-14T23:14

происшествия

ярославская область

северо-западная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Испарение аммиака произошло в вагоне грузового поезда на станции Рыбинск-Пассажирский в Ярославской области, организована проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на станции Рыбинск-Пассажирский в Ярославской области. По предварительным данным, 14 июля 2024 года в вагоне грузового поезда произошло испарение аммиака. Причина утечки устанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что все обстоятельства произошедшего проверит Ярославская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20240218/depo-1928123793.html

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославская область, северо-западная транспортная прокуратура