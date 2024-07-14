https://ria.ru/20240714/ammiak-1959656444.html
В Ярославской области в грузовом поезде произошло испарение аммиака
В Ярославской области в грузовом поезде произошло испарение аммиака - РИА Новости, 14.07.2024
В Ярославской области в грузовом поезде произошло испарение аммиака
Испарение аммиака произошло в вагоне грузового поезда на станции Рыбинск-Пассажирский в Ярославской области, организована проверка, сообщает Северо-Западная... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:14
2024-07-14T23:14
2024-07-14T23:14
происшествия
ярославская область
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Испарение аммиака произошло в вагоне грузового поезда на станции Рыбинск-Пассажирский в Ярославской области, организована проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на станции Рыбинск-Пассажирский в Ярославской области. По предварительным данным, 14 июля 2024 года в вагоне грузового поезда произошло испарение аммиака. Причина утечки устанавливается", - говорится в сообщении. Отмечается, что все обстоятельства произошедшего проверит Ярославская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240218/depo-1928123793.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ярославская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ярославской области в грузовом поезде произошло испарение аммиака
В Ярославской области в вагоне грузового поезда произошло испарение аммиака