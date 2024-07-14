Рейтинг@Mail.ru
Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:06 14.07.2024 (обновлено: 16:31 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/aktrisa-1959594823.html
Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года
Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года - РИА Новости, 14.07.2024
Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года
Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет, пишет журнал People. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:06
2024-07-14T16:31
культура
в мире
шеннен доэрти
сша
теннеси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876786663_0:22:2800:1597_1920x0_80_0_0_838f18038b47834faa95a84ba21cf384.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет, пишет журнал People.Как отмечает издание, актриса продолжительное время страдала от онкологического заболевания. Впервые рак груди у нее диагностировали в 2015 году, уточняется в публикации.Доэрти родилась в 1971 году в Мемфисе, штат Теннесси. Она получила широкую известность благодаря ролям в популярных сериалах "Беверли Хиллз" и "Зачарованные".
сша
теннеси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876786663_117:0:2800:2012_1920x0_80_0_0_0db71ed20f38324855f95cc8eb036509.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шеннен доэрти, сша, теннеси
Культура, В мире, Шеннен Доэрти, США, Теннеси
Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года

Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти умерла в 53 года

© AP Photo / Invision/John Salangsang Шеннен Доэрти
 Шеннен Доэрти - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Invision/John Salangsang
Шеннен Доэрти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет, пишет журнал People.
Как отмечает издание, актриса продолжительное время страдала от онкологического заболевания. Впервые рак груди у нее диагностировали в 2015 году, уточняется в публикации.
Доэрти родилась в 1971 году в Мемфисе, штат Теннесси. Она получила широкую известность благодаря ролям в популярных сериалах "Беверли Хиллз" и "Зачарованные".
 
КультураВ миреШеннен ДоэртиСШАТеннеси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала