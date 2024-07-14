https://ria.ru/20240714/aktrisa-1959594823.html
Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года
Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года - РИА Новости, 14.07.2024
Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года
Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет, пишет журнал People. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:06
2024-07-14T16:06
2024-07-14T16:31
культура
в мире
шеннен доэрти
сша
теннеси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876786663_0:22:2800:1597_1920x0_80_0_0_838f18038b47834faa95a84ba21cf384.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет, пишет журнал People.Как отмечает издание, актриса продолжительное время страдала от онкологического заболевания. Впервые рак груди у нее диагностировали в 2015 году, уточняется в публикации.Доэрти родилась в 1971 году в Мемфисе, штат Теннесси. Она получила широкую известность благодаря ролям в популярных сериалах "Беверли Хиллз" и "Зачарованные".
сша
теннеси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876786663_117:0:2800:2012_1920x0_80_0_0_0db71ed20f38324855f95cc8eb036509.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шеннен доэрти, сша, теннеси
Культура, В мире, Шеннен Доэрти, США, Теннеси
Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года
Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти умерла в 53 года