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Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года

Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года - РИА Новости, 14.07.2024

Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Доэрти умерла в 53 года

Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет, пишет журнал People. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:06

2024-07-14T16:06

2024-07-14T16:31

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет, пишет журнал People.Как отмечает издание, актриса продолжительное время страдала от онкологического заболевания. Впервые рак груди у нее диагностировали в 2015 году, уточняется в публикации.Доэрти родилась в 1971 году в Мемфисе, штат Теннесси. Она получила широкую известность благодаря ролям в популярных сериалах "Беверли Хиллз" и "Зачарованные".

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, шеннен доэрти, сша, теннеси