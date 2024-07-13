Лучшая рыбалка в России: где найти рекордный улов
Эксперты рассказали, где самая лучшая рыбалка в России
© iStock.com / RichinpitРыбалка
© iStock.com / Richinpit
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году День рыбака отмечают в России 14 июля. Для кого-то это профессия, а для миллионов — любимое хобби. Фиш-туризм активно развивается: можно отправиться практически в любой регион и за рубеж. Куда поехать за рекордным уловом, как подготовиться к путешествию и во сколько это обойдется — в материале РИА Новости.
Хобби для всех
© Фото : Игорь ДудинФиш-тур
Фиш-тур
© Фото : Игорь Дудин
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© Фото : Игорь ДудинРыболовный тур на Алтае
Рыболовный тур на Алтае
© Фото : Игорь Дудин
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© Фото : Игорь Дудин
На Алтае
На Алтае
© Фото : Игорь Дудин
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Фиш-тур
© Фото : Игорь Дудин
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Рыболовный тур на Алтае
© Фото : Игорь Дудин
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На Алтае
© Фото : Игорь Дудин
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"Недавно мои туристы поймали тайменя весом 24,5 килограмма. И отпустили: трофейную крупную рыбу мы стараемся возвращать в водоем, не разрушая экосистему", — рассказывает организатор рыболовных путешествий "Живу в тайге" Игорь Дудин. Пять лет назад его хобби стало профессией.
Фиш-туры рассчитаны на небольшие компании — три-пять человек, семейные пары. Это хорошая альтернатива пляжному отдыху. Часто сертификаты на такие поездки мужчинам дарят жены.
© Фото : Алексей БожукФиш-тур
Фиш-тур
© Фото : Алексей Божук
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© Фото : Алексей Божук
Рыбалка
Рыбалка
© Фото : Алексей Божук
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© Фото : Алексей Божук
Во время фиш-тура
Во время фиш-тура
© Фото : Алексей Божук
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Фиш-тур
© Фото : Алексей Божук
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Рыбалка
© Фото : Алексей Божук
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Во время фиш-тура
© Фото : Алексей Божук
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Но и девушек в турах все больше. "Причем многие значительно удачливее мужчин", — говорит директор "Фиш Трэвел Про" Алексей Божук.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина ловит рыбу на территории Воронцовского парка в Москве
Женщина ловит рыбу на территории Воронцовского парка в Москве
"Женщины нередко приезжают за компанию, сами не ловят. Для них готовят отдельную программу с экскурсиями, спа", — добавляет Дмитрий Назаров, владелец агентства рыболовных туров Rusfishtravel и руководитель проекта Eklev. Он в этом бизнесе уже 15 лет. Возил туристов на Енисей, юг Таймыра, Камчатку, Сахалин, в Монголию, Канаду, Аргентину.
Регион на выбор
"Некоторые годами ездят рыбачить на базу к знакомому егерю — например, в Астрахань или Волгоград. Это самые популярные и демократичные места. Но многие стремятся изучать новые локации", — отмечает Назаров.
Востребованны Кольский полуостров, Архангельская область, Сибирь, Камчатка, Хабаровский край, перечисляет Божук.
© Фото : Алексей БожукФиш-тур
© Фото : Алексей Божук
Фиш-тур
На Полярный Урал в основном едут дикарями. А на Оби есть гиды, у них на катерах — эхолоты, датчики. "На таком вы и напротив Эрмитажа поймаете судака. В Москве подобное предлагают на Иваньковском водохранилище", — уточняет Назаров. Цена — порядка 30 тысяч рублей в день.
На Енисее и Лене баз для рыбаков мало, добираться порой приходится на вертолете. На Чукотке туроператоров не хватает. Зато активно этот вид туризма продвигают на Камчатке и Сахалине.
© Фото : Алексей Божук
Улов во время фиш-тура
Улов во время фиш-тура
© Фото : Алексей Божук
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© Фото : Алексей БожукФиш-тур
Фиш-тур
© Фото : Алексей Божук
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© Фото : Алексей Божук
Участники фиш-тура
Участники фиш-тура
© Фото : Алексей Божук
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© Фото : Алексей Божук
Приготовили улов
Приготовили улов
© Фото : Алексей Божук
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Улов во время фиш-тура
© Фото : Алексей Божук
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Фиш-тур
© Фото : Алексей Божук
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Участники фиш-тура
© Фото : Алексей Божук
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Приготовили улов
© Фото : Алексей Божук
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Покупают и дорогие фиш-туры на экзотические острова — Мальдивы, Сейшелы, а также в страны Центральной и Южной Америки, в Африку, ОАЭ, Оман. Там ловят морских гигантов — марлинов, тунца, груперов.
Европа сейчас практически закрыта. А раньше рыбачили на Кипре, в Испании, Скандинавии. В Германии и Нидерландах — щука, в Норвегии — треска и палтус.
Охота на трофей
Главные российские трофеи — щука, сом и судак. Среди рыбаков есть также "карпятники" и "лососевики" — те, кто ловит чавычу, кету, кижуча, чаще всего — на Русском Севере и Дальнем Востоке. И "таймешатники", которые ездят только "на тайменя".
© Фото : Игорь ДудинРыболовный тур на Алтае
© Фото : Игорь Дудин
Рыболовный тур на Алтае
У всех специфический набор приманок, спиннингов (зависит от веса рыбы), разная тактика лова.
В реках и озерах Африки ловят тайгерфиша и нильского окуня, в Южной Америке — золотую дорадо, сома и арапаиму.
© Фото : Алексей БожукФиш-тур
© Фото : Алексей Божук
Фиш-тур
В Индии и Непале самая желанная рыба — золотой махсир, в Австралии и Новой Зеландии — баррамунда.
В США стараются поймать панцирную щуку в Техасе и чавычу на Аляске. Лососи и белый осетр — главные трофеи в водах Канады.
Дороже моря
Цены отдыха с рыбалкой в России — от нескольких десятков тысяч рублей до пары миллионов. Зависит от направления, логистики (аренда вертолета может обойтись и в миллион), уровня сервиса, категории отеля, объясняет Назаров. По его словам, хорошо организованный тур — это от 150 тысяч в неделю.
© Фото : Игорь Дудин
Уха
Уха
© Фото : Игорь Дудин
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© Фото : Игорь ДудинРыболовный тур на Алтае
Рыболовный тур на Алтае
© Фото : Игорь Дудин
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© Фото : Игорь Дудин
Алтай
Алтай
© Фото : Игорь Дудин
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© Фото : Алексей Божук
Бабочки на Алтае
Бабочки на Алтае
© Фото : Алексей Божук
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© Фото : Игорь Дудин
Во время фиш-тура
Во время фиш-тура
© Фото : Игорь Дудин
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© Фото : Игорь Дудин
Природа Алтая
Природа Алтая
© Фото : Игорь Дудин
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© Фото : Игорь Дудин
Фиш-тур на Алтае
Фиш-тур на Алтае
© Фото : Игорь Дудин
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Уха
© Фото : Игорь Дудин
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Рыболовный тур на Алтае
© Фото : Игорь Дудин
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Алтай
© Фото : Игорь Дудин
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Бабочки на Алтае
© Фото : Алексей Божук
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Во время фиш-тура
© Фото : Игорь Дудин
5 из 7
Природа Алтая
© Фото : Игорь Дудин
6 из 7
Фиш-тур на Алтае
© Фото : Игорь Дудин
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Игорь Дудин, проживающий на Горном Алтае, сообщает, что однодневная поездка с рыбалкой на хариуса — это 60-70 тысяч рублей. Пятидневный тур — около 600 тысяч рублей на компанию из четырех туристов.
Наиболее бюджетный вариант фиш-тура за рубеж — Кипр. "За тысячу евро гид будет возить гостя на машине и показывать, где ловить сибаса", — говорит Назаров. Относительно недороги Хорватия, Турция.
© Фото : Алексей БожукФиш-тур
© Фото : Алексей Божук
Фиш-тур
Экзотические острова — до 20 тысяч долларов. Сэкономить можно, если лететь со стыковками, жить в хостеле.
В любом случае фиш-тур дороже обычного, поскольку много сопутствующих затрат. Надо платить за аренду катера и его обслуживание, учесть расходы на топливо, снасти, вещи для кемпинга (мобильная баня, шатры, столы, шезлонги, посуда). Плюс лицензия, гид, экипировка.
Рыболову понадобится спецодежда: вейдерсы (забродный полукомбинезон) и спецботинки к нему. Стоимость комплекта — от 15 до 120 тысяч, уточняет Назаров.
Также нужны дышащая, но непромокаемая куртка и термобелье. А еще удочки (арендовать или купить), хороший спиннинг — от 15 тысяч, вращающиеся и колеблющиеся приманки (хотя бы пара десятков) по 500 рублей за штуку. Такова плата за отдых вдали от цивилизации.