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Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024
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Новости Подмосковья
 
18:00 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/zayavki-1959320153.html
Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье
Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024
Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье
Свыше 2 тысяч заявлений на жилищные сертификаты подали собственники аварийного жилья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:00
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новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
шатура
воскресенск
аварийные дома
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Свыше 2 тысяч заявлений на жилищные сертификаты подали собственники аварийного жилья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Расселение аварийного жилья ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Всего подано 2094 заявления в 33 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (452), Сергиево-Посадском округе (231), Ступине (206), Воскресенске (171), Орехово-Зуевском округе (162), Щелкове (150). Всего за данной мерой поддержки обратились более 3,3 тысячи человек. Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 61,2 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html
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жилье, московская область (подмосковье), шатура, воскресенск, аварийные дома
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Шатура, Воскресенск, Аварийные дома

Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Лавров | Перейти в медиабанкАварийное жилье
Аварийное жилье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Владимир Лавров
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Аварийное жилье. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Свыше 2 тысяч заявлений на жилищные сертификаты подали собственники аварийного жилья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Расселение аварийного жилья ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Всего подано 2094 заявления в 33 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (452), Сергиево-Посадском округе (231), Ступине (206), Воскресенске (171), Орехово-Зуевском округе (162), Щелкове (150).
Всего за данной мерой поддержки обратились более 3,3 тысячи человек.
Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 61,2 тысячи квадратных метров.
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