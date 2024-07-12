https://ria.ru/20240712/zayavki-1959320153.html

Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье

Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024

Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье

Свыше 2 тысяч заявлений на жилищные сертификаты подали собственники аварийного жилья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:00

2024-07-12T18:00

2024-07-12T18:00

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

шатура

воскресенск

аварийные дома

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40834/76/408347608_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_a54d97f77d75b74f4068b87c6a36a7d1.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Свыше 2 тысяч заявлений на жилищные сертификаты подали собственники аварийного жилья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Расселение аварийного жилья ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Всего подано 2094 заявления в 33 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (452), Сергиево-Посадском округе (231), Ступине (206), Воскресенске (171), Орехово-Зуевском округе (162), Щелкове (150). Всего за данной мерой поддержки обратились более 3,3 тысячи человек. Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 61,2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html

московская область (подмосковье)

шатура

воскресенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, московская область (подмосковье), шатура, воскресенск, аварийные дома