https://ria.ru/20240712/zayavki-1959320153.html
Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье
Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024
Свыше 2 тысяч заявок на переезд из аварийного жилья подано в Подмосковье
Свыше 2 тысяч заявлений на жилищные сертификаты подали собственники аварийного жилья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:00
2024-07-12T18:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Свыше 2 тысяч заявлений на жилищные сертификаты подали собственники аварийного жилья в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Расселение аварийного жилья ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Всего подано 2094 заявления в 33 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (452), Сергиево-Посадском округе (231), Ступине (206), Воскресенске (171), Орехово-Зуевском округе (162), Щелкове (150). Всего за данной мерой поддержки обратились более 3,3 тысячи человек. Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 61,2 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html
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РИА Новости
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жилье, московская область (подмосковье), шатура, воскресенск, аварийные дома
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Шатура, Воскресенск, Аварийные дома