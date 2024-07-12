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В Кремле прокомментировали ситуацию с YouTube - РИА Новости, 12.07.2024
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13:02 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/youtube-1959215355.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с YouTube
В Кремле прокомментировали ситуацию с YouTube - РИА Новости, 12.07.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с YouTube
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замедлением работы видеохостинга YouTube, заявил журналистам, что планов ограничения... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:02
2024-07-12T13:02
технологии
россия
дмитрий песков
youtube
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замедлением работы видеохостинга YouTube, заявил журналистам, что планов ограничения доступа к платформе у РФ не было, сложности в его работе вызваны проблемами с оборудованием. "Нет, планов таких не было. Но мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном ограничении доступа к платформе властями РФ.
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технологии, россия, дмитрий песков, youtube
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, YouTube
В Кремле прокомментировали ситуацию с YouTube

Песков: планов ограничения доступа к YouTube не было, сбои вызваны оборудованием

© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Depositphotos.com / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замедлением работы видеохостинга YouTube, заявил журналистам, что планов ограничения доступа к платформе у РФ не было, сложности в его работе вызваны проблемами с оборудованием.
"Нет, планов таких не было. Но мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном ограничении доступа к платформе властями РФ.
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