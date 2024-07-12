https://ria.ru/20240712/youtube-1959215355.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с YouTube

В Кремле прокомментировали ситуацию с YouTube - РИА Новости, 12.07.2024

В Кремле прокомментировали ситуацию с YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замедлением работы видеохостинга YouTube, заявил журналистам, что планов ограничения... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:02

2024-07-12T13:02

2024-07-12T13:02

технологии

россия

дмитрий песков

youtube

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замедлением работы видеохостинга YouTube, заявил журналистам, что планов ограничения доступа к платформе у РФ не было, сложности в его работе вызваны проблемами с оборудованием. "Нет, планов таких не было. Но мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном ограничении доступа к платформе властями РФ.

https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html

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технологии, россия, дмитрий песков, youtube