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В Японии отметили военные учения России на Курилах - РИА Новости, 12.07.2024
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04:48 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959126410.html
В Японии отметили военные учения России на Курилах
В Японии отметили военные учения России на Курилах - РИА Новости, 12.07.2024
В Японии отметили военные учения России на Курилах
Белая книга по обороне - ежегодный доклад министерства обороны Японии - отмечает оснащение новыми вооружениями на "северных территориях", как в Японии называют... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T04:48
2024-07-12T04:48
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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Белая книга по обороне - ежегодный доклад министерства обороны Японии - отмечает оснащение новыми вооружениями на "северных территориях", как в Японии называют четыре острова южных Курил Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, а также проведение там крупномасштабных учений. Тема "северных территорий" впервые вошла в часть титульной статьи о России в самом начале доклада, в его дайджесте. "На северных территориях, которые являются неотъемлемой территорией нашей страны и заняты незаконно, продолжается активная военная деятельность. Помимо продвижения оснащения размещенных там подразделений, происходит оснащение новым вооружением: во флоте размещаются ракеты класса "земля-корабль" на берегу, а в воздушно-космических силах - истребители, в море и в воздухе проводятся крупномасштабные военные учения", - говорится в докладе. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Белая книга обороны - ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
https://ria.ru/20240712/itr-1959126015.html
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япония, россия, ссср, в мире
Япония, Россия, СССР, В мире
В Японии отметили военные учения России на Курилах

Доклад по обороне Японии отметил военные учения России на "северных территориях"

© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкВоенный корабль во время учений в акватории Японского моря
Военный корабль во время учений в акватории Японского моря - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Военный корабль во время учений в акватории Японского моря. Архивное фото
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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Белая книга по обороне - ежегодный доклад министерства обороны Японии - отмечает оснащение новыми вооружениями на "северных территориях", как в Японии называют четыре острова южных Курил Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, а также проведение там крупномасштабных учений.
Тема "северных территорий" впервые вошла в часть титульной статьи о России в самом начале доклада, в его дайджесте.
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"На северных территориях, которые являются неотъемлемой территорией нашей страны и заняты незаконно, продолжается активная военная деятельность. Помимо продвижения оснащения размещенных там подразделений, происходит оснащение новым вооружением: во флоте размещаются ракеты класса "земля-корабль" на берегу, а в воздушно-космических силах - истребители, в море и в воздухе проводятся крупномасштабные военные учения", - говорится в докладе.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Белая книга обороны - ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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