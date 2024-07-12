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В Хабаровском крае спасатели ищут двух грибников - РИА Новости, 12.07.2024
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08:25 12.07.2024 (обновлено: 11:07 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/spasateli-1959137880.html
В Хабаровском крае спасатели ищут двух грибников
В Хабаровском крае спасатели ищут двух грибников - РИА Новости, 12.07.2024
В Хабаровском крае спасатели ищут двух грибников
Двух братьев-грибников ищут спасатели в Хабаровском крае, в районе поиска обнаружены следы медведя, к группе присоединились кинологи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:25
2024-07-12T11:07
происшествия
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Двух братьев-грибников ищут спасатели в Хабаровском крае, в районе поиска обнаружены следы медведя, к группе присоединились кинологи, сообщает пресс-служба краевого Главка МЧС России. По информации ГУ МЧС, 10 июля в районе села Петропавловка Хабаровского района ушли в лес за грибами и до настоящего времени не вернулись два брата 1992 и 1993 года рождения. "Одиннадцатого июля группой спасателей поисково-спасательного отряда (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в том числе кинологическим расчетом, совместно с сотрудниками полиции, добровольцами обследовано 12 квадратных километров лесного массива. Поисковые мероприятия результата не дали. В районе поиска были обнаружены следы медведя. Сегодня поиски продолжаются", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, по данным управления охотничьего хозяйства правительства края, в период с 5 по 11 июля на территории региона зарегистрировано шесть конфликтных ситуаций с бурыми медведями.
https://ria.ru/20240711/poiski-1958915442.html
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происшествия, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае спасатели ищут двух грибников

В Хабаровском крае спасатели ищут двух братьев-грибников

© Фото : Главное управление МЧС России по Хабаровскому краюПоиск грибников в районе села Петропавловка в Хабаровском крае. 12 июля 2024
Поиск грибников в районе села Петропавловка в Хабаровском крае. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю
Поиск грибников в районе села Петропавловка в Хабаровском крае. 12 июля 2024
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Двух братьев-грибников ищут спасатели в Хабаровском крае, в районе поиска обнаружены следы медведя, к группе присоединились кинологи, сообщает пресс-служба краевого Главка МЧС России.
По информации ГУ МЧС, 10 июля в районе села Петропавловка Хабаровского района ушли в лес за грибами и до настоящего времени не вернулись два брата 1992 и 1993 года рождения.
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"Одиннадцатого июля группой спасателей поисково-спасательного отряда (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в том числе кинологическим расчетом, совместно с сотрудниками полиции, добровольцами обследовано 12 квадратных километров лесного массива. Поисковые мероприятия результата не дали. В районе поиска были обнаружены следы медведя. Сегодня поиски продолжаются", - рассказали в пресс-службе.
В свою очередь, по данным управления охотничьего хозяйства правительства края, в период с 5 по 11 июля на территории региона зарегистрировано шесть конфликтных ситуаций с бурыми медведями.
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ПроисшествияХабаровский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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