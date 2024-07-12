https://ria.ru/20240712/sovfedja-1959314411.html

На Евразийский женский форум приедут представительницы более чем 90 стран

На Евразийский женский форум приедут представительницы более чем 90 стран - РИА Новости, 12.07.2024

На Евразийский женский форум приедут представительницы более чем 90 стран

Интерес международного женского сообщества к четвертому Евразийскому женскому форуму (ЕЖФ) очень высок, на мероприятие хотят приехать представительницы более... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:43

2024-07-12T17:43

2024-07-12T17:43

санкт-петербург

россия

галина карелова

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876952214_0:61:2592:1519_1920x0_80_0_0_624dea6c0d4faf3863171feb1c0fd07f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Интерес международного женского сообщества к четвертому Евразийскому женскому форуму (ЕЖФ) очень высок, на мероприятие хотят приехать представительницы более чем 90 стран, заявила РИА Новости председатель совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова. Четвертый Евразийский женский форум состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября 2024 года. "Несмотря на непростые условия, интерес международного женского сообщества к предстоящему мероприятию высок. Готовность приехать в Санкт-Петербург на форум уже подтвердили представители более 90 стран", - сказала Карелова. Сенатор отметила, что главная новация форума связана с председательством России в БРИКС — в последний день на площадке форума состоятся мероприятия Женского форума БРИКС, а также заседание министров стран БРИКС по делам женщин, презентация и старт международного конкурса экологических женских проектов, заседание Женского делового альянса БРИКС и женщин-лидеров АПК. Также, по словам Кареловой, на ЕЖФ впервые пройдет форум-фестиваль "Женщины за сохранение традиций", который может стать традиционным. Парламентарий также рассказала, что в преддверии ЕЖФ проведено уже более 100 мероприятий: акции, марафоны и форумы, в том числе международные. "Эти мероприятия, с одной стороны, помогли сформировать повестку форума, насыщенную актуальными и интересными для разных стран вопросами, с другой стороны — они сыграли большую имиджевую роль, привлекли внимание к работе женского российского сообщества", - объяснила председатель совета ЕЖФ.

https://ria.ru/20240531/matvienko-1949626015.html

https://ria.ru/20240605/karelova-1950720950.html

https://sn.ria.ru/20240122/forum-1922783466.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, галина карелова, брикс