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На Евразийский женский форум приедут представительницы более чем 90 стран - РИА Новости, 12.07.2024
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17:43 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/sovfedja-1959314411.html
На Евразийский женский форум приедут представительницы более чем 90 стран
На Евразийский женский форум приедут представительницы более чем 90 стран - РИА Новости, 12.07.2024
На Евразийский женский форум приедут представительницы более чем 90 стран
Интерес международного женского сообщества к четвертому Евразийскому женскому форуму (ЕЖФ) очень высок, на мероприятие хотят приехать представительницы более... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:43
2024-07-12T17:43
санкт-петербург
россия
галина карелова
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Интерес международного женского сообщества к четвертому Евразийскому женскому форуму (ЕЖФ) очень высок, на мероприятие хотят приехать представительницы более чем 90 стран, заявила РИА Новости председатель совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова. Четвертый Евразийский женский форум состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября 2024 года. "Несмотря на непростые условия, интерес международного женского сообщества к предстоящему мероприятию высок. Готовность приехать в Санкт-Петербург на форум уже подтвердили представители более 90 стран", - сказала Карелова. Сенатор отметила, что главная новация форума связана с председательством России в БРИКС — в последний день на площадке форума состоятся мероприятия Женского форума БРИКС, а также заседание министров стран БРИКС по делам женщин, презентация и старт международного конкурса экологических женских проектов, заседание Женского делового альянса БРИКС и женщин-лидеров АПК. Также, по словам Кареловой, на ЕЖФ впервые пройдет форум-фестиваль "Женщины за сохранение традиций", который может стать традиционным. Парламентарий также рассказала, что в преддверии ЕЖФ проведено уже более 100 мероприятий: акции, марафоны и форумы, в том числе международные. "Эти мероприятия, с одной стороны, помогли сформировать повестку форума, насыщенную актуальными и интересными для разных стран вопросами, с другой стороны — они сыграли большую имиджевую роль, привлекли внимание к работе женского российского сообщества", - объяснила председатель совета ЕЖФ.
https://ria.ru/20240531/matvienko-1949626015.html
https://ria.ru/20240605/karelova-1950720950.html
https://sn.ria.ru/20240122/forum-1922783466.html
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санкт-петербург, россия, галина карелова, брикс
Санкт-Петербург, Россия, Галина Карелова, БРИКС
На Евразийский женский форум приедут представительницы более чем 90 стран

Карелова: на ЕЖФ хотят приехать представительницы более чем 90 стран

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Интерес международного женского сообщества к четвертому Евразийскому женскому форуму (ЕЖФ) очень высок, на мероприятие хотят приехать представительницы более чем 90 стран, заявила РИА Новости председатель совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова.
Четвертый Евразийский женский форум состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября 2024 года.
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"Несмотря на непростые условия, интерес международного женского сообщества к предстоящему мероприятию высок. Готовность приехать в Санкт-Петербург на форум уже подтвердили представители более 90 стран", - сказала Карелова.
Сенатор отметила, что главная новация форума связана с председательством России в БРИКС — в последний день на площадке форума состоятся мероприятия Женского форума БРИКС, а также заседание министров стран БРИКС по делам женщин, презентация и старт международного конкурса экологических женских проектов, заседание Женского делового альянса БРИКС и женщин-лидеров АПК. Также, по словам Кареловой, на ЕЖФ впервые пройдет форум-фестиваль "Женщины за сохранение традиций", который может стать традиционным.
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Парламентарий также рассказала, что в преддверии ЕЖФ проведено уже более 100 мероприятий: акции, марафоны и форумы, в том числе международные.
"Эти мероприятия, с одной стороны, помогли сформировать повестку форума, насыщенную актуальными и интересными для разных стран вопросами, с другой стороны — они сыграли большую имиджевую роль, привлекли внимание к работе женского российского сообщества", - объяснила председатель совета ЕЖФ.
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Названы темы Евразийского женского форума в 2024 году
22 января, 16:00
 
Санкт-ПетербургРоссияГалина КареловаБРИКС
 
 
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