https://ria.ru/20240712/prodvizhenie-1959248355.html

В ДНР рассказали о продвижении российских военных

В ДНР рассказали о продвижении российских военных - РИА Новости, 12.07.2024

В ДНР рассказали о продвижении российских военных

Российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в ДНР, сообщил РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:37

2024-07-12T14:37

2024-07-12T14:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

авдеевка

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164390_0:236:3116:1988_1920x0_80_0_0_3f0f7048172b8ea49609f2125314a9e1.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "На часовоярском и торецком направлениях на Дзержинск идет сосредоточение наших ресурсов, подвоз боеприпасов и выравнивается линия фонта, выкапываются фортификационные сооружения. Основные действия сейчас ведутся на покровском направлении… Идут хорошие продвижения в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой", - сказал он. По словам Кимаковского, российские войска предпринимают активные действия в сторону Воздвиженки, а также между Яснобродовкой и Карловкой. "После того, как противник потерпел крах после Авдеевки, он не может на этом направлении создать серьезные очаги обороны. Поэтому наши ребята практически каждый день метр за метром освобождают территорию Донецкой Народной Республики", - добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска освободили населенный пункт Восход в ДНР.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, авдеевка, россия, безопасность