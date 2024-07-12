https://ria.ru/20240712/prodvizhenie-1959248355.html
В ДНР рассказали о продвижении российских военных
В ДНР рассказали о продвижении российских военных - РИА Новости, 12.07.2024
В ДНР рассказали о продвижении российских военных
Российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в ДНР, сообщил РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:37
2024-07-12T14:37
2024-07-12T14:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164390_0:236:3116:1988_1920x0_80_0_0_3f0f7048172b8ea49609f2125314a9e1.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "На часовоярском и торецком направлениях на Дзержинск идет сосредоточение наших ресурсов, подвоз боеприпасов и выравнивается линия фонта, выкапываются фортификационные сооружения. Основные действия сейчас ведутся на покровском направлении… Идут хорошие продвижения в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой", - сказал он. По словам Кимаковского, российские войска предпринимают активные действия в сторону Воздвиженки, а также между Яснобродовкой и Карловкой. "После того, как противник потерпел крах после Авдеевки, он не может на этом направлении создать серьезные очаги обороны. Поэтому наши ребята практически каждый день метр за метром освобождают территорию Донецкой Народной Республики", - добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска освободили населенный пункт Восход в ДНР.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
авдеевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164390_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ceb884ab17014c39b28c73c5d5f7f107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, авдеевка, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Россия, Безопасность
В ДНР рассказали о продвижении российских военных
Кимаковский: ВС России продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой