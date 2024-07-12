https://ria.ru/20240712/pozhary-1959154440.html
В России потушили 122 природных пожара за сутки
В России потушили 122 природных пожара за сутки - РИА Новости, 12.07.2024
В России потушили 122 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 122 природных пожара на площади 21 283 гектара, сообщает Авиалесоохрана в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:11
2024-07-12T10:11
2024-07-12T10:11
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947119109_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_a2f202bed735b99acf1d52ed453457d9.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 122 природных пожара на площади 21 283 гектара, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.07.2024 г. в 22 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 122 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 21 283 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ было 413 лесных пожара на площади 852 899 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 147 пожаров на 534 559 гектаров, которые активно тушили.
https://ria.ru/20240712/pozhar-1959138526.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947119109_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_9a48bfbe871d997741c14094eb33be22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 122 природных пожара за сутки
В России за сутки потушили 122 природных пожара на площади 21 283 гектара