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Президент Южной Кореи призвал противостоять "авторитарным режимам" - РИА Новости, 12.07.2024
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03:50 12.07.2024 (обновлено: 08:01 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/politika-1959124008.html
Президент Южной Кореи призвал противостоять "авторитарным режимам"
Президент Южной Кореи призвал противостоять "авторитарным режимам" - РИА Новости, 12.07.2024
Президент Южной Кореи призвал противостоять "авторитарным режимам"
Странам Европы и Азии нужно объединиться для противостояния "сговору" "авторитарных режимов", стремящихся подорвать мир и процветание "свободного мира", заявил... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T03:50
2024-07-12T08:01
в мире
китай
азия
европа
юн сок ель
йенс столтенберг
нато
южная корея
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Странам Европы и Азии нужно объединиться для противостояния "сговору" "авторитарных режимов", стремящихся подорвать мир и процветание "свободного мира", заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на публичном форуме в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. "Сговор тех, кто продвигает изменение статус-кво через силу, является прямым вызовом миру и процветанию, установленному свободным миром. В этот момент безопасность Европы и Азии одновременно находится под угрозой. И поэтому четыре Индо-Тихоокеанских страны третий год подряд принимают участие в саммите НАТО... Единственный способ заблокировать попытки изменить статус-кво через принуждение - это объединить усилия союзников и друзей для (создания) преобладающей силы. Нам нужно четко дать понять, что любой безрассудный вызов не только будет безуспешным, но и приведет к еще большим потерям (для противника)", - заявил южнокорейский президент. Трансляция велась официальным каналом НАТО в Youtube. По его мнению, активность НАТО по расширению количества своих членов была связана с попыткой предотвращения перехода "холодной" войны в "горячую". Но спустя 35 лет после окончания "холодной" войны появились "новые силы, которые бросают вызов" Североатлантическому альянсу, "отрицая международный порядок, основанный на универсальных ценностях и нормах". В то же время Юн Сок Ёль отметил и КНР, высказав мнение, что КНР находится в состоянии именно стратегической конкуренции с США, и угрозы, исходящие от Пекина лежат больше в плоскости информационных войн и кибербезопасности. Поэтому Южная Корея планирует продолжить стратегическую коммуникацию с Китаем для решения проблем мира в регионе и других вопросов глобальной повестки дня. В этой связи южнокорейский президент также подтвердил обязательства, взятые Сеулом в рамках Индивидуально адаптированной программы сотрудничества с НАТО, подписанной в ходе прошлогоднего саммита в Вильнюсе. По словам Юн Сок Ёля, Сеул продолжит вместе с Североатлантическим альянсом противодействовать комплексным угрозам безопасности в кибер- и цифровой сфере, искусственном интеллекте, а также в информационных и психологических войнах. Очередной саммит НАТО состоялся в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявлял журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, китай, азия, европа, юн сок ель, йенс столтенберг, нато, южная корея
В мире, Китай, Азия, Европа, Юн Сок Ель, Йенс Столтенберг, НАТО, Южная Корея
Президент Южной Кореи призвал противостоять "авторитарным режимам"

Президент Южной Кореи: необходимо противостоять сговору авторитарных режимов

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Странам Европы и Азии нужно объединиться для противостояния "сговору" "авторитарных режимов", стремящихся подорвать мир и процветание "свободного мира", заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на публичном форуме в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.
"Сговор тех, кто продвигает изменение статус-кво через силу, является прямым вызовом миру и процветанию, установленному свободным миром. В этот момент безопасность Европы и Азии одновременно находится под угрозой. И поэтому четыре Индо-Тихоокеанских страны третий год подряд принимают участие в саммите НАТО... Единственный способ заблокировать попытки изменить статус-кво через принуждение - это объединить усилия союзников и друзей для (создания) преобладающей силы. Нам нужно четко дать понять, что любой безрассудный вызов не только будет безуспешным, но и приведет к еще большим потерям (для противника)", - заявил южнокорейский президент. Трансляция велась официальным каналом НАТО в Youtube.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Запад придумывает себе новую иллюзию — ему противостоят Восток и Юг
9 июля, 08:00
По его мнению, активность НАТО по расширению количества своих членов была связана с попыткой предотвращения перехода "холодной" войны в "горячую". Но спустя 35 лет после окончания "холодной" войны появились "новые силы, которые бросают вызов" Североатлантическому альянсу, "отрицая международный порядок, основанный на универсальных ценностях и нормах".
В то же время Юн Сок Ёль отметил и КНР, высказав мнение, что КНР находится в состоянии именно стратегической конкуренции с США, и угрозы, исходящие от Пекина лежат больше в плоскости информационных войн и кибербезопасности. Поэтому Южная Корея планирует продолжить стратегическую коммуникацию с Китаем для решения проблем мира в регионе и других вопросов глобальной повестки дня.
В этой связи южнокорейский президент также подтвердил обязательства, взятые Сеулом в рамках Индивидуально адаптированной программы сотрудничества с НАТО, подписанной в ходе прошлогоднего саммита в Вильнюсе. По словам Юн Сок Ёля, Сеул продолжит вместе с Североатлантическим альянсом противодействовать комплексным угрозам безопасности в кибер- и цифровой сфере, искусственном интеллекте, а также в информационных и психологических войнах.
Очередной саммит НАТО состоялся в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявлял журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Запад в депрессии — Россию ему не догнать и не перегнать
7 июля, 08:00
 
В миреКитайАзияЕвропаЮн Сок ЕльЙенс СтолтенбергНАТОЮжная Корея
 
 
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