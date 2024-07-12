Президент Южной Кореи призвал противостоять "авторитарным режимам"
Президент Южной Кореи: необходимо противостоять сговору авторитарных режимов
© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Странам Европы и Азии нужно объединиться для противостояния "сговору" "авторитарных режимов", стремящихся подорвать мир и процветание "свободного мира", заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на публичном форуме в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.
"Сговор тех, кто продвигает изменение статус-кво через силу, является прямым вызовом миру и процветанию, установленному свободным миром. В этот момент безопасность Европы и Азии одновременно находится под угрозой. И поэтому четыре Индо-Тихоокеанских страны третий год подряд принимают участие в саммите НАТО... Единственный способ заблокировать попытки изменить статус-кво через принуждение - это объединить усилия союзников и друзей для (создания) преобладающей силы. Нам нужно четко дать понять, что любой безрассудный вызов не только будет безуспешным, но и приведет к еще большим потерям (для противника)", - заявил южнокорейский президент. Трансляция велась официальным каналом НАТО в Youtube.
По его мнению, активность НАТО по расширению количества своих членов была связана с попыткой предотвращения перехода "холодной" войны в "горячую". Но спустя 35 лет после окончания "холодной" войны появились "новые силы, которые бросают вызов" Североатлантическому альянсу, "отрицая международный порядок, основанный на универсальных ценностях и нормах".
В то же время Юн Сок Ёль отметил и КНР, высказав мнение, что КНР находится в состоянии именно стратегической конкуренции с США, и угрозы, исходящие от Пекина лежат больше в плоскости информационных войн и кибербезопасности. Поэтому Южная Корея планирует продолжить стратегическую коммуникацию с Китаем для решения проблем мира в регионе и других вопросов глобальной повестки дня.
В этой связи южнокорейский президент также подтвердил обязательства, взятые Сеулом в рамках Индивидуально адаптированной программы сотрудничества с НАТО, подписанной в ходе прошлогоднего саммита в Вильнюсе. По словам Юн Сок Ёля, Сеул продолжит вместе с Североатлантическим альянсом противодействовать комплексным угрозам безопасности в кибер- и цифровой сфере, искусственном интеллекте, а также в информационных и психологических войнах.
Очередной саммит НАТО состоялся в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявлял журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.