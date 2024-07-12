https://ria.ru/20240712/gosdolg-1959125221.html
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов - РИА Новости, 12.07.2024
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов
Мировой консолидированный госдолг по итогам прошлого года превысил 100 триллионов долларов, при этом он растет опережающими темпами по сравнению с глобальной... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T04:09
2024-07-12T04:09
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Мировой консолидированный госдолг по итогам прошлого года превысил 100 триллионов долларов, при этом он растет опережающими темпами по сравнению с глобальной экономикой, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда. РИА Новости изучило данные 178 экономик, которые на середину года опубликовали данные по ВВП за 2023 год. Показатель консолидированного госдолга учитывает задолженность центрального правительства, регионов и муниципалитетов. Так, в 2023 году мировой госдолг вырос на 5,8% и достиг 101 триллиона долларов. В то же время глобальный ВВП рос меньшими темпами - на 4,2% в номинальном выражении, достигнув 105,4 триллиона долларов. В результате размер мирового госдолга достиг 95,8% мирового ВВП против 94,5% годом ранее. Самый большой госдолг у США – 37,5 триллиона долларов, что составляет 35,6% мировой экономики. На втором месте расположился Китай с 14,9 триллиона долларов, или 14,1% глобального ВВП. Консолидированный госдолг обеих стран вырос в прошлом году – на 6% и 8% соответственно, а его соотношение к мировой экономике увеличилось на 0,8 процентного пункта у Штатов и 0,5 процентного пункта у Поднебесной. Тройку лидеров замыкает Япония, чей госдолг по итогам прошлого года, наоборот, сократился – на 3%, до 10,6 триллиона долларов. Одновременно уменьшилась и доля японского долга к глобальному ВВП – до 10,1% с 10,8% годом ранее. Среди исследуемых стран лишь еще у восьми размер госдолга в прошлом году превышал 1% мировой экономики – это Великобритания, Франция, Италия, Индия, Германия, Канада, Бразилия и Испания. Совокупная доля госдолга к мировому ВВП вышеназванных стран достигла 80,2% после 79,1% годом ранее. Россия по размеру консолидированного госдолга занимала 28-е место – за год он уменьшился на 12%, до 321,3 миллиарда долларов, что составляет 0,3% мировой экономики.
https://ria.ru/20240709/gosdolg-1958248187.html
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сша, китай, япония, всемирный банк, в мире, мвф
США, Китай, Япония, Всемирный банк, В мире, МВФ
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов
Мировой консолидированный госдолг превысил сто триллионов долларов
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Мировой консолидированный госдолг по итогам прошлого года превысил 100 триллионов долларов, при этом он растет опережающими темпами по сравнению с глобальной экономикой, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда.
РИА Новости изучило данные 178 экономик, которые на середину года опубликовали данные по ВВП за 2023 год. Показатель консолидированного госдолга учитывает задолженность центрального правительства, регионов и муниципалитетов.
Так, в 2023 году мировой госдолг вырос на 5,8% и достиг 101 триллиона долларов. В то же время глобальный ВВП рос меньшими темпами - на 4,2% в номинальном выражении, достигнув 105,4 триллиона долларов.
В результате размер мирового госдолга достиг 95,8% мирового ВВП против 94,5% годом ранее.
Самый большой госдолг у США – 37,5 триллиона долларов, что составляет 35,6% мировой экономики. На втором месте расположился Китай с 14,9 триллиона долларов, или 14,1% глобального ВВП. Консолидированный госдолг обеих стран вырос в прошлом году – на 6% и 8% соответственно, а его соотношение к мировой экономике увеличилось на 0,8 процентного пункта у Штатов и 0,5 процентного пункта у Поднебесной.
Тройку лидеров замыкает Япония, чей госдолг по итогам прошлого года, наоборот, сократился – на 3%, до 10,6 триллиона долларов. Одновременно уменьшилась и доля японского долга к глобальному ВВП – до 10,1% с 10,8% годом ранее.
Среди исследуемых стран лишь еще у восьми размер госдолга в прошлом году превышал 1% мировой экономики – это Великобритания, Франция, Италия, Индия, Германия, Канада, Бразилия и Испания. Совокупная доля госдолга к мировому ВВП вышеназванных стран достигла 80,2% после 79,1% годом ранее.
Россия по размеру консолидированного госдолга занимала 28-е место – за год он уменьшился на 12%, до 321,3 миллиарда долларов, что составляет 0,3% мировой экономики.