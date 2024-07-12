https://ria.ru/20240712/familiya-1959253182.html
Смена фамилии: юристы рассказали о процедуре и кому в ней могут отказать
Как поменять фамилию и имя 2024: куда обращаться, документы, сроки
Смена фамилии: юристы рассказали о процедуре и кому в ней могут отказать
Смена фамилии или имени — юридическая их замена на отличные от тех, что даны при рождении. Как поменять данные, куда подавать заявление для этого и время его... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:28
2024-07-12T15:28
2024-07-12T15:28
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общество
паспорт
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Смена фамилии или имени — юридическая их замена на отличные от тех, что даны при рождении. Как поменять данные, куда подавать заявление для этого и время его рассмотрения. Как сменить фамилию после замужества или развода и нужно ли делать новый паспорт, какие документы необходимо заменить после внесения изменений и в какие сроки, а также сумма госпошлины в 2024 году, — в материале РИА Новости.Смена фамилии и имениЗаменить фамилию и имя можно самостоятельно с 18 лет, представив в ЗАГС необходимые документы."Право на смену фамилии установлено ст. 58 Федерального закона № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", также это право регламентируется ст. 32 Семейного кодекса РФ и ст.19 Гражданского кодекса РФ", — отмечает Самвел Меграбян, ведущий юрист юридической службы "Единый центр защиты".В каких случаях можно менятьОснованием для смены фамилии в подавляющем большинстве является брак или развод. Причем как жена может взять фамилию мужа, так и наоборот."В России смена фамилии — достаточно распространенное явление, это нормальная практика цивилизованных стран. Больше всего случаев выпадает на изменение фамилии у женщин при заключении брака, бывают и обратные ситуации, когда супруг желает принять фамилию своей избранницы, если она более благозвучна, узнаваема в обществе, принадлежит, например, известной династии", — рассказывает Виталий Тепикин, кандидат исторических наук, профессор.Гражданина также может просто не устраивать то, как звучат его имя, фамилия или отчество, что служит основанием для их замены. Часто причиной для обращения в ЗАГС являются ошибки при заполнении данных в паспорте, усыновление или его отмена.Как поменять фамилию и имяСменить имя и фамилию можно любому гражданину РФ, гражданину иностранного государства и лицу без гражданства. Главным условием выступает возраст заявителя: дети с 14 лет уже имеют на это право, но только с согласия родителей. Если человеку исполнилось 18, он может все сделать самостоятельно.Новые имя и фамилия должны соответствовать определенным требованиям.При выборе имени или фамилии должны быть соблюдены условия, указанные во втором абзаце п. 2 ст. 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", № 143-ФЗ. Больше никаких ограничений не существует."Запрещена запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации (абз. 2 п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 58 закона № 143-ФЗ)", — предупреждает Ольга Широкова, ведущий юрист Европейской юридической службы.Виталий Тепикин добавляет: "Также закон запрещает вносить в структуру имени титулы, должности, ранги и бранные слова".Куда обращатьсяОбратиться за услугой можно в любой орган ЗАГС, независимо от места рождения, проживания и регистрации.Необходимые документыВ пакет документов для смены имени или фамилии входят:Порядок оформленияЛицо, желающее изменить свои имя или фамилию, должно:Сколько стоитЗа внесение изменений в каждое свидетельство об акте гражданского состояния берется пошлина, кроме того, в ЗАГСе нужно будет заплатить за выдачу свидетельства о государственной регистрации."Необходимо уплатить государственную пошлину за регистрацию имени в размере 1600 рублей. Налоговое законодательство освобождает отдельные категории граждан от уплаты госпошлины (например, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и т. д.)", — объясняет Ольга Широкова.С 2025 года размер госпошлины за госрегистрацию перемены имени (включающего в себя фамилию, имя и (или) отчество), включая выдачу свидетельства о его перемене, вырастет до 5000 рублей.СрокиСрок рассмотрения — один месяц с момента подачи заявления, в некоторых случаях он может быть увеличен до трех месяцев."Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом ЗАГС в месячный срок со дня подачи. При наличии уважительных причин он может быть увеличен, но не больше чем на два месяца", — уточняет Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист".Отказ в смене ФИОЗакон не предусматривает четких критериев отказа. Но таковой может произойти, если:"При отказе в государственной регистрации перемены имени причина его должна быть сообщена в письменной форме лицу, желающему переменить имя. Отказ может быть обжалован гражданином, в том числе в судебном порядке", — говорит Дмитрий Бухарин.Смена фамилии после замужестваПри смене фамилии в результате брака, требования к замене документов остаются те же. Если один из супругов проходит обучение, то ему нужно будет переоформить также студенческий билет и зачетную книжку."Все зависит от желания самих супругов, им может быть присвоена фамилия одного из них в качестве общей либо каждый может оставить свою — ту, что была до брака. В качестве общей фамилии может быть также записана фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа и наоборот. В совместном заявлении о заключении брака супруги указывают избранную ими фамилию", — говорит Дмитрий Бухарин."Если при заключении или расторжении брака вы не меняли фамилию, но решили поменять ее после, то действуют правила перемены имени по собственному желанию", — уточняет Кристина Гордон, главный редактор контент-агентства "Gordon.redaction".Смена фамилии после разводаСогласно пункту 3 статьи 32 СК РФ смена фамилии после развода в 2024 году не обязательна. Супруги имеют право сохранить ее либо изменить на добрачную.Как сменить фамилию ребенкуСогласно ст. 59 Семейного кодекса Российской Федерации, для смены фамилии и имени ребенку, не достигшему 14 лет, необходимо согласие обоих родителей и одобрение органов опеки."Сначала родители обращаются в отдел органов опеки и попечительства с целью получения согласия. Там они пишут заявление с указанием причин смены имени или фамилии", — объясняет Диляра Ишмуратова, адвокат КА "СоветникПрав"."Однако при лишении родительских прав, недееспособности отца и матери, неизвестном их местонахождении, уклонении без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка согласие родителей не требуется", — уточняет Виталий Тепикин."Если ребенок достиг возраста десяти лет, то изменение его имени, фамилии может быть сделано только с согласия несовершеннолетнего. В органах опеки родителям выдается документ, с которым они идут в ЗАГС, оплачивая необходимую госпошлину. Согласие органов опеки не нужно, если ребенку уже исполнилось 14 лет", — добавляет Диляра Ишмуратова.Ольга Широкова уточняет: "Встречаются ситуации, когда родители проживают раздельно, и тот, с кем живет ребенок, хочет присвоить ему свою фамилию. Данный вопрос разрешается органом опеки и попечительства в зависимости от интересов ребенка".Советы экспертов"Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей гражданина, приобретенных под прежним именем (ст. 19 ГК РФ). В дальнейшем гражданин должен за свой счет внести изменения в документы, оформленные на прежние фамилию, имя и отчество", — рассказывает Ольга Широкова.Кристина Гордон уточняет, какие документы необходимо поменять после перемены имени:Эксперт отмечает, что трудовую книжку чаще всего не меняют, просто делают в ней запись о новой фамилии. Требуют замены и документы о собственности на недвижимое имущество. Обращаться нужно в МФЦ или через сайт "Госуслуги". Сертификат на материнский капитал и банковские карты. Номера СНИЛС и ИНН при этом не изменяются."Гражданин обязан принять необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений", — предупреждает Дмитрий Бухарин."Дополнительно важно изменить старые данные на новые в банковских документах, договорах со страховыми компаниями, мобильными операторами, ТСЖ и управляющими компаниями, медучреждениями, фитнес-клубами и т. д. Также внесите новые данные в личных кабинетах важных сайтов. Особенно это касается сайта "Госуслуги", — предупреждает Кристина Гордон.Эксперт добавляет: при перемене имени по собственному желанию не нужно менять свидетельство о рождении, диплом об образовании и документы о собственности на недвижимость. На руках будет свидетельство о перемене имени, которое и нужно предъявлять при необходимости."Если сотрудник меняет фамилию, работодатель должен внести актуальную информацию в трудовую книжку, договор и личную карточку сотрудника. Поэтому сменивший фамилию должен написать заявление о внесении изменений и принести на работу документы, подтверждающие замену", — уточняет Алексей Чернышенко, юрист АБ "S&K Вертикаль".
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россия, общество, паспорт, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Общество, Паспорт, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Смена фамилии или имени — юридическая их замена на отличные от тех, что даны при рождении. Как поменять данные, куда подавать заявление для этого и время его рассмотрения. Как сменить фамилию после замужества или развода и нужно ли делать новый паспорт, какие документы необходимо заменить после внесения изменений и в какие сроки, а также сумма госпошлины в 2024 году, — в материале РИА Новости.
Заменить фамилию и имя можно самостоятельно с 18 лет, представив в ЗАГС необходимые документы.
"Право на смену фамилии установлено ст. 58
Федерального закона № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", также это право регламентируется ст. 32
Семейного кодекса РФ
и ст.19
Гражданского кодекса РФ", — отмечает Самвел Меграбян, ведущий юрист юридической службы "Единый центр защиты".
В каких случаях можно менять
Основанием для смены фамилии в подавляющем большинстве является брак или развод
. Причем как жена может взять фамилию мужа, так и наоборот.
«
"В России смена фамилии — достаточно распространенное явление, это нормальная практика цивилизованных стран. Больше всего случаев выпадает на изменение фамилии у женщин при заключении брака, бывают и обратные ситуации, когда супруг желает принять фамилию своей избранницы, если она более благозвучна, узнаваема в обществе, принадлежит, например, известной династии", — рассказывает Виталий Тепикин, кандидат исторических наук, профессор.
Гражданина также может просто не устраивать то, как звучат его имя, фамилия или отчество, что служит основанием для их замены. Часто причиной для обращения в ЗАГС являются ошибки при заполнении данных в паспорте, усыновление или его отмена.
Как поменять фамилию и имя
Сменить имя и фамилию можно любому гражданину РФ, гражданину иностранного государства и лицу без гражданства. Главным условием выступает возраст заявителя: дети с 14 лет уже имеют на это право, но только с согласия родителей. Если человеку исполнилось 18, он может все сделать самостоятельно.
Новые имя и фамилия должны соответствовать определенным требованиям.
При выборе имени или фамилии должны быть соблюдены условия, указанные во втором абзаце п. 2 ст. 18
Федерального закона "Об актах гражданского состояния", № 143-ФЗ. Больше никаких ограничений не существует.
"Запрещена запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации (абз. 2 п. 2 ст. 18
, п. 1 ст. 58
закона № 143-ФЗ)", — предупреждает Ольга Широкова, ведущий юрист Европейской юридической службы
.
Виталий Тепикин добавляет: "Также закон запрещает вносить в структуру имени титулы, должности, ранги и бранные слова".
Обратиться за услугой можно в любой орган ЗАГС, независимо от места рождения, проживания и регистрации.
В пакет документов для смены имени или фамилии входят:
заявление
паспорт
свидетельство о рождении
для несовершеннолетних детей — документы о рождении
свидетельство о браке. Если браков было несколько и каждый раз изменялась фамилия, нужны справки о заключении всех предыдущих браков
свидетельство о расторжении брака, если принято решение вернуть прежнюю фамилию
свидетельство о смерти супруга (супруги) в случае их смерти
чек об уплате госпошлины
Лицо, желающее изменить свои имя или фамилию, должно:
- подать документы в ЗАГС;
- дождаться решения;
- получить в органе, принявшем документы, отказ или согласие на смену;
- в случае отказа обжаловать решение в суде;
- в случае согласия — заменить необходимые документы.
За внесение изменений в каждое свидетельство об акте гражданского состояния берется пошлина, кроме того, в ЗАГСе нужно будет заплатить за выдачу свидетельства о государственной регистрации.
"Необходимо уплатить государственную пошлину за регистрацию имени в размере 1600 рублей
. Налоговое законодательство освобождает отдельные категории граждан от уплаты госпошлины (например, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и т. д.)", — объясняет Ольга Широкова.
С 2025 года размер госпошлины за госрегистрацию перемены имени (включающего в себя фамилию, имя и (или) отчество), включая выдачу свидетельства о его перемене, вырастет
до 5000 рублей.
Срок рассмотрения — один месяц с момента подачи заявления, в некоторых случаях он может быть увеличен до трех месяцев.
"Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом ЗАГС в месячный срок со дня подачи. При наличии уважительных причин он может быть увеличен, но не больше чем на два месяца", — уточняет Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист".
Закон не предусматривает четких критериев отказа. Но таковой может произойти, если:
- обнаружены ошибки/опечатки в документах и копиях (например, неверно указаны дата рождения, фамилия, имя, отчество и прочее);
- желаемые имя или фамилия не соответствуют нормам (используются числительные, бранные слова, символы).
«
"При отказе в государственной регистрации перемены имени причина его должна быть сообщена в письменной форме лицу, желающему переменить имя. Отказ может быть обжалован гражданином, в том числе в судебном порядке", — говорит Дмитрий Бухарин.
Смена фамилии после замужества
При смене фамилии в результате брака, требования к замене документов остаются те же. Если один из супругов проходит обучение, то ему нужно будет переоформить также студенческий билет и зачетную книжку.
«
"Все зависит от желания самих супругов, им может быть присвоена фамилия одного из них в качестве общей либо каждый может оставить свою — ту, что была до брака. В качестве общей фамилии может быть также записана фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа и наоборот. В совместном заявлении о заключении брака супруги указывают избранную ими фамилию", — говорит Дмитрий Бухарин.
"Если при заключении или расторжении брака вы не меняли фамилию, но решили поменять ее после, то действуют правила перемены имени по собственному желанию", — уточняет Кристина Гордон, главный редактор контент-агентства "Gordon.redaction".
Смена фамилии после развода
Согласно пункту 3 статьи 32 СК РФ
смена фамилии после развода в 2024 году не обязательна. Супруги имеют право сохранить ее либо изменить на добрачную.
Как сменить фамилию ребенку
Согласно ст. 59
Семейного кодекса Российской Федерации, для смены фамилии и имени ребенку, не достигшему 14 лет, необходимо согласие обоих родителей и одобрение органов опеки.
«
"Сначала родители обращаются в отдел органов опеки и попечительства с целью получения согласия. Там они пишут заявление с указанием причин смены имени или фамилии", — объясняет Диляра Ишмуратова, адвокат КА "СоветникПрав".
"Однако при лишении родительских прав
, недееспособности отца и матери, неизвестном их местонахождении, уклонении без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка согласие родителей не требуется", — уточняет Виталий Тепикин.
«
"Если ребенок достиг возраста десяти лет, то изменение его имени, фамилии может быть сделано только с согласия несовершеннолетнего. В органах опеки родителям выдается документ, с которым они идут в ЗАГС, оплачивая необходимую госпошлину. Согласие органов опеки не нужно, если ребенку уже исполнилось 14 лет", — добавляет Диляра Ишмуратова.
Ольга Широкова уточняет: "Встречаются ситуации, когда родители проживают раздельно, и тот, с кем живет ребенок, хочет присвоить ему свою фамилию. Данный вопрос разрешается органом опеки и попечительства в зависимости от интересов ребенка".
"Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей гражданина, приобретенных под прежним именем (ст. 19 ГК РФ
). В дальнейшем гражданин должен за свой счет внести изменения в документы, оформленные на прежние фамилию, имя и отчество", — рассказывает Ольга Широкова.
Кристина Гордон уточняет, какие документы необходимо поменять после перемены имени:
Документ
Пошлина
Срок, за который нужно изменить документ
Куда обращаться
Паспорт гражданина РФ
300 рублей
30 дней
Записаться на прием через "Госуслуги", лично прийти в территориальное подразделение МВД по вопросам миграции или МФЦ.
Полис ОМС
бесплатно
30 дней
В страховую компанию лично или через "Госуслуги".
Водительское удостоверение
2000 рублей
10 дней
В МФЦ, "Госуслуги", ГИБДД.
Перерегистрация автомобиля
СТС — 500 рублей, ПТС — 800 рублей
14 дней
В ГИБДД, страховую компанию.
Военный билет
Бесплатно
Поставить в известность военкомат в течение 14 дней, поменять можно позже
В военный комиссариат
Загранпаспорт
За выдачу загранпаспорта нового поколения в 2024 году составляет 6000 рублей
при необходимости
В территориальное ГУ МВД, МФЦ
СНИЛС
бесплатно
30 дней
В территориальный орган Пенсионного фонда либо через работодателя
ИНН
бесплатно
бессрочно
В МФЦ или ФНС.
Эксперт отмечает, что трудовую книжку чаще всего не меняют, просто делают в ней запись о новой фамилии. Требуют замены и документы о собственности на недвижимое имущество. Обращаться нужно в МФЦ или через сайт "Госуслуги". Сертификат на материнский капитал и банковские карты. Номера СНИЛС и ИНН при этом не изменяются.
"Гражданин обязан принять необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений", — предупреждает Дмитрий Бухарин.
«
"Дополнительно важно изменить старые данные на новые в банковских документах, договорах со страховыми компаниями, мобильными операторами, ТСЖ и управляющими компаниями, медучреждениями, фитнес-клубами и т. д. Также внесите новые данные в личных кабинетах важных сайтов. Особенно это касается сайта "Госуслуги", — предупреждает Кристина Гордон.
Эксперт добавляет: при перемене имени по собственному желанию не нужно менять свидетельство о рождении, диплом об образовании и документы о собственности на недвижимость. На руках будет свидетельство о перемене имени, которое и нужно предъявлять при необходимости.
"Если сотрудник меняет фамилию, работодатель должен внести актуальную информацию в трудовую книжку, договор и личную карточку сотрудника. Поэтому сменивший фамилию должен написать заявление о внесении изменений и принести на работу документы, подтверждающие замену", — уточняет Алексей Чернышенко, юрист АБ "S&K Вертикаль".