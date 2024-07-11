https://ria.ru/20240711/zitser-1959022065.html

МВД объявило основателя школы "Апельсин" Вадима Зицера в розыск

МВД объявило основателя школы "Апельсин" Вадима Зицера в розыск - РИА Новости, 11.07.2024

МВД объявило основателя школы "Апельсин" Вадима Зицера в розыск

МВД России объявило в розыск известного педагога, писателя и основателя петербургской школы неформального образования "Апельсин" Вадима Зицера, следует из базы... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:10

2024-07-11T16:10

2024-07-11T16:17

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск известного педагога, писателя и основателя петербургской школы неформального образования "Апельсин" Вадима Зицера, следует из базы ведомства. "Вадим Семенович Зицер, 28.11.1966. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указана. На сайте Петербургского городского суда уточняется, что против него заведено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ "публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии". Зицер написал несколько ставших популярными книг: "Любить нельзя воспитывать", "Свобода от воспитания", "О бессмысленности воспитания подростков", "(Не) Зачем (не) идти в школу?". Согласно открытым источникам, Зицер уже давно проживает за пределами России.

https://ria.ru/20240710/rozysk-1958843159.html

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происшествия, россия