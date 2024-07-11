https://ria.ru/20240711/zemletryasenie-1959061775.html

У берегов канадской провинции Британская Колумбия произошло землетрясение

У берегов канадской провинции Британская Колумбия произошло землетрясение - РИА Новости, 11.07.2024

У берегов канадской провинции Британская Колумбия произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов канадской провинции Британская Колумбия, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:17

2024-07-11T18:17

2024-07-11T18:25

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ванкувер

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов канадской провинции Британская Колумбия, сообщает Геологическая служба США (USGS).По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировали в 15.08 по времени UTC (18.08 мск), его эпицентр находился в 219 километрах к юго-западу от города Тофино, который находится в провинции Британская Колумбия на острове Ванкувер. Очаг землетрясения залегал на глубине восемь километров.Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

британская колумбия

ванкувер

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в мире, британская колумбия, ванкувер