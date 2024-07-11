https://ria.ru/20240711/zemletryasenie-1958871283.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 11.07.2024
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T02:14
2024-07-11T02:14
2024-07-11T02:14
тихий океан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в ночь на 11 июля. Его эпицентр располагался в 83 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Онекотан, очаг – на глубине 66 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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Тихий океан, Елена Семенова, Происшествия, Россия
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в ночь на 11 июля. Его эпицентр располагался в 83 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Онекотан, очаг – на глубине 66 километров", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.