https://ria.ru/20240711/zemletryasenie-1958871283.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 11.07.2024

У побережья северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T02:14

2024-07-11T02:14

2024-07-11T02:14

тихий океан

елена семенова

происшествия

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в ночь на 11 июля. Его эпицентр располагался в 83 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Онекотан, очаг – на глубине 66 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240707/zemletryasenie-1958099605.html

тихий океан

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тихий океан, елена семенова, происшествия, россия