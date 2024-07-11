https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1959075810.html

В США обратились к Зеленскому из-за ситуации на фронте

В США обратились к Зеленскому из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 11.07.2024

В США обратились к Зеленскому из-за ситуации на фронте

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works обратился к Владимиру Зеленскому из-за критического положения ВСУ. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:03

2024-07-11T19:03

2024-07-11T23:05

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works обратился к Владимиру Зеленскому из-за критического положения ВСУ."Россия становится сильнее с каждым днем. Украина слабеет, и Запад не может заменить это. <…> Это приводит к неизбежному исходу: Россия побеждает Украину — это реальность. Происходит так, как все обещают. Зеленский — это просто материал, который будет выброшен. Что вы собираетесь делать?" — спросил он.По словам экс-разведчика, даже на саммите НАТО признали, что странам блока не удастся производить достаточно военного оборудования для ВСУ. Риттер добавил, что российская оборонная промышленность смогла не только поддерживать темп этого конфликта, но и удовлетворять потребности растущей армии.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959051768.html

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в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, андрей белоусов