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В США обратились к Зеленскому из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 11.07.2024 (обновлено: 23:05 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1959075810.html
В США обратились к Зеленскому из-за ситуации на фронте
В США обратились к Зеленскому из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 11.07.2024
В США обратились к Зеленскому из-за ситуации на фронте
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works обратился к Владимиру Зеленскому из-за критического положения ВСУ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:03
2024-07-11T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
скотт риттер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works обратился к Владимиру Зеленскому из-за критического положения ВСУ."Россия становится сильнее с каждым днем. Украина слабеет, и Запад не может заменить это. &lt;…&gt; Это приводит к неизбежному исходу: Россия побеждает Украину — это реальность. Происходит так, как все обещают. Зеленский — это просто материал, который будет выброшен. Что вы собираетесь делать?" — спросил он.По словам экс-разведчика, даже на саммите НАТО признали, что странам блока не удастся производить достаточно военного оборудования для ВСУ. Риттер добавил, что российская оборонная промышленность смогла не только поддерживать темп этого конфликта, но и удовлетворять потребности растущей армии.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959051768.html
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в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Андрей Белоусов
В США обратились к Зеленскому из-за ситуации на фронте

Риттер обратился к Зеленскому из-за неизбежного исхода конфликта на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works обратился к Владимиру Зеленскому из-за критического положения ВСУ.
"Россия становится сильнее с каждым днем. Украина слабеет, и Запад не может заменить это. <…> Это приводит к неизбежному исходу: Россия побеждает Украину — это реальность. Происходит так, как все обещают. Зеленский — это просто материал, который будет выброшен. Что вы собираетесь делать?" — спросил он.
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"По всей Украине". На Западе неожиданно высказались о спецоперации
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По словам экс-разведчика, даже на саммите НАТО признали, что странам блока не удастся производить достаточно военного оборудования для ВСУ. Риттер добавил, что российская оборонная промышленность смогла не только поддерживать темп этого конфликта, но и удовлетворять потребности растущей армии.
В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОАндрей Белоусов
 
 
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