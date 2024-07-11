https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958925403.html
СМИ: в США отклонили важную просьбу Зеленского
СМИ: в США отклонили важную просьбу Зеленского - РИА Новости, 11.07.2024
СМИ: в США отклонили важную просьбу Зеленского
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отклонил приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, заявив, что слишком занят из-за предстоящих в ноябре... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:38
2024-07-11T11:38
2024-07-11T11:42
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отклонил приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, заявив, что слишком занят из-за предстоящих в ноябре президентских выборов, его слова приводит Politico."Но у нас довольно плотный график из-за выборов", — сказал Джонсон.Политик отметил, что по этой причине найти время для визита тяжело, но он был бы рад посетить страну.Ранее американское издание Responsible Statecraft писало, что Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в ноябре текущего года.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958898985.html
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В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Дмитрий Песков, Politico
СМИ: в США отклонили важную просьбу Зеленского
Politico: спикер Джонсон отклонил приглашение Зеленского приехать на Украину