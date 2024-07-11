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СМИ: в США отклонили важную просьбу Зеленского - РИА Новости, 11.07.2024
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11:38 11.07.2024 (обновлено: 11:42 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958925403.html
СМИ: в США отклонили важную просьбу Зеленского
СМИ: в США отклонили важную просьбу Зеленского - РИА Новости, 11.07.2024
СМИ: в США отклонили важную просьбу Зеленского
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отклонил приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, заявив, что слишком занят из-за предстоящих в ноябре... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:38
2024-07-11T11:42
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
майк джонсон
дмитрий песков
politico
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отклонил приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, заявив, что слишком занят из-за предстоящих в ноябре президентских выборов, его слова приводит Politico."Но у нас довольно плотный график из-за выборов", — сказал Джонсон.Политик отметил, что по этой причине найти время для визита тяжело, но он был бы рад посетить страну.Ранее американское издание Responsible Statecraft писало, что Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в ноябре текущего года.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958898985.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, майк джонсон, дмитрий песков, politico
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Дмитрий Песков, Politico
СМИ: в США отклонили важную просьбу Зеленского

Politico: спикер Джонсон отклонил приглашение Зеленского приехать на Украину

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отклонил приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, заявив, что слишком занят из-за предстоящих в ноябре президентских выборов, его слова приводит Politico.
"Но у нас довольно плотный график из-за выборов", — сказал Джонсон.
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Политик отметил, что по этой причине найти время для визита тяжело, но он был бы рад посетить страну.
Ранее американское издание Responsible Statecraft писало, что Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в ноябре текущего года.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
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В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМайк ДжонсонДмитрий ПесковPolitico
 
 
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