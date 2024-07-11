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Зеленский обратился к Байдену с дерзким требованием по России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 11.07.2024 (обновлено: 15:43 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958903867.html
Зеленский обратился к Байдену с дерзким требованием по России, пишут СМИ
Зеленский обратился к Байдену с дерзким требованием по России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Зеленский обратился к Байдену с дерзким требованием по России, пишут СМИ
Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием", — говорится в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:13
2024-07-11T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
джо байден
владимир зеленский
киев
украина
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет бить западным оружием по территории России без ограничений и попросил президента США Джо Байдена их снять, пишет Neue Zürcher Zeitung. "Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием", — говорится в публикации.Зеленский добавил, что Украина ждет этого шага. В статье его нетерпение объяснили тем, что без "глубоких ударов" по российской территории Киев ничего не сможет сделать. В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html
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в мире, россия, джо байден, владимир зеленский, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Киев, Украина
Зеленский обратился к Байдену с дерзким требованием по России, пишут СМИ

NZZ: Зеленский потребовал от Байдена снять любые запреты на удары по РФ

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет бить западным оружием по территории России без ограничений и попросил президента США Джо Байдена их снять, пишет Neue Zürcher Zeitung.

"Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием", — говорится в публикации.
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Зеленский добавил, что Украина ждет этого шага. В статье его нетерпение объяснили тем, что без "глубоких ударов" по российской территории Киев ничего не сможет сделать.

В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России.

Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
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