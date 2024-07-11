https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958903867.html

Зеленский обратился к Байдену с дерзким требованием по России, пишут СМИ

Зеленский обратился к Байдену с дерзким требованием по России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

Зеленский обратился к Байдену с дерзким требованием по России, пишут СМИ

Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием", — говорится в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:13

2024-07-11T10:13

2024-07-11T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

джо байден

владимир зеленский

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974358bf9c971e53e84f42ca0cad3e85.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет бить западным оружием по территории России без ограничений и попросил президента США Джо Байдена их снять, пишет Neue Zürcher Zeitung. "Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием", — говорится в публикации.Зеленский добавил, что Украина ждет этого шага. В статье его нетерпение объяснили тем, что без "глубоких ударов" по российской территории Киев ничего не сможет сделать. В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить их оружием удары по территории России. Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.

https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html

https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958887358.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джо байден, владимир зеленский, киев, украина