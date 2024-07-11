https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958887358.html

СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому

СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому - РИА Новости, 11.07.2024

СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому

Служба внешней разведки России рассекретила данные от своего резидента в Киеве о поисках Соединенными Штатами замены Владимиру Зеленскому. Это следует из... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:40

2024-07-11T08:40

2024-07-11T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

киев

вооруженные силы украины

валерий залужный

андрей ермак

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Служба внешней разведки России рассекретила данные от своего резидента в Киеве о поисках Соединенными Штатами замены Владимиру Зеленскому. Это следует из рассекреченной шифрограммы от мая, обнародованной в журнале "Разведчик"."Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым", — говорится в публикации.Отмечается, что контакты также установлены с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Эти фигуры могут заменить Зеленского, если ситуация на фронте резко ухудшится, отмечается в документе.Вместе с тем, США и ЕС хотели бы, чтобы нынешний глава режима оставался на посту, так как на него завязаны схемы финансирования конфликта, которые приносят доходы Киеву и производителям вооружений на Западе, пишет "Разведчик".Что касается общественных настроений на Украине, то на Западе крайне обеспокоены их динамикой, говорится в публикации. В частности, среди украинцев нарастает недовольство затягиванием конфликта, распространяется апатия и усиливается недоверие к государственным институтам.В июне президент России Владимир Путин говорил, что администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает глава России. Читайте в Дзен: "Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России. Помогут только радикальные мерыОни уже мертвы или ранены. Стало известно, что устроили бригады ВСУ на передовой. Киев это не одобрил

https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958903867.html

https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html

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в мире, владимир зеленский, сша, киев, вооруженные силы украины, валерий залужный, андрей ермак