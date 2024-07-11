Рейтинг@Mail.ru
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 11.07.2024 (обновлено: 11:32 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958887358.html
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому - РИА Новости, 11.07.2024
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому
Служба внешней разведки России рассекретила данные от своего резидента в Киеве о поисках Соединенными Штатами замены Владимиру Зеленскому. Это следует из... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:40
2024-07-11T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сша
киев
вооруженные силы украины
валерий залужный
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79a4ca07b52dc63edcf1640d3b57a1b.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Служба внешней разведки России рассекретила данные от своего резидента в Киеве о поисках Соединенными Штатами замены Владимиру Зеленскому. Это следует из рассекреченной шифрограммы от мая, обнародованной в журнале "Разведчик"."Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым", — говорится в публикации.Отмечается, что контакты также установлены с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Эти фигуры могут заменить Зеленского, если ситуация на фронте резко ухудшится, отмечается в документе.Вместе с тем, США и ЕС хотели бы, чтобы нынешний глава режима оставался на посту, так как на него завязаны схемы финансирования конфликта, которые приносят доходы Киеву и производителям вооружений на Западе, пишет "Разведчик".Что касается общественных настроений на Украине, то на Западе крайне обеспокоены их динамикой, говорится в публикации. В частности, среди украинцев нарастает недовольство затягиванием конфликта, распространяется апатия и усиливается недоверие к государственным институтам.В июне президент России Владимир Путин говорил, что администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает глава России. Читайте в Дзен: "Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России. Помогут только радикальные мерыОни уже мертвы или ранены. Стало известно, что устроили бригады ВСУ на передовой. Киев это не одобрил
https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958903867.html
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d0a20274de13127d018c65d2b2e88457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, сша, киев, вооруженные силы украины, валерий залужный, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Андрей Ермак
СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому

СВР РФ рассекретила донесение резидента в Киеве о поисках США замены Зеленскому

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Служба внешней разведки России рассекретила данные от своего резидента в Киеве о поисках Соединенными Штатами замены Владимиру Зеленскому. Это следует из рассекреченной шифрограммы от мая, обнародованной в журнале "Разведчик".
"Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Зеленский обратился к Байдену с дерзким требованием по России, пишут СМИ
Вчера, 10:13
Отмечается, что контакты также установлены с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Эти фигуры могут заменить Зеленского, если ситуация на фронте резко ухудшится, отмечается в документе.
Вместе с тем, США и ЕС хотели бы, чтобы нынешний глава режима оставался на посту, так как на него завязаны схемы финансирования конфликта, которые приносят доходы Киеву и производителям вооружений на Западе, пишет "Разведчик".
Что касается общественных настроений на Украине, то на Западе крайне обеспокоены их динамикой, говорится в публикации. В частности, среди украинцев нарастает недовольство затягиванием конфликта, распространяется апатия и усиливается недоверие к государственным институтам.

В июне президент России Владимир Путин говорил, что администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает глава России.
Читайте в Дзен: "Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России. Помогут только радикальные меры
Они уже мертвы или ранены. Стало известно, что устроили бригады ВСУ на передовой. Киев это не одобрил
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Стармеру
Вчера, 09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСШАКиевВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала