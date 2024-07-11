СВР рассекретила донесение о том, какое будущее США готовят Зеленскому
СВР РФ рассекретила донесение резидента в Киеве о поисках США замены Зеленскому
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Служба внешней разведки России рассекретила данные от своего резидента в Киеве о поисках Соединенными Штатами замены Владимиру Зеленскому. Это следует из рассекреченной шифрограммы от мая, обнародованной в журнале "Разведчик".
"Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым", — говорится в публикации.
Отмечается, что контакты также установлены с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Эти фигуры могут заменить Зеленского, если ситуация на фронте резко ухудшится, отмечается в документе.
Вместе с тем, США и ЕС хотели бы, чтобы нынешний глава режима оставался на посту, так как на него завязаны схемы финансирования конфликта, которые приносят доходы Киеву и производителям вооружений на Западе, пишет "Разведчик".
Что касается общественных настроений на Украине, то на Западе крайне обеспокоены их динамикой, говорится в публикации. В частности, среди украинцев нарастает недовольство затягиванием конфликта, распространяется апатия и усиливается недоверие к государственным институтам.
В июне президент России Владимир Путин говорил, что администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает глава России.
В июне президент России Владимир Путин говорил, что администрация США заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. На это нужен год, полагает глава России.