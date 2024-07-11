"Народ восстанет": заявление НАТО об Украине привело французов в ярость
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Читатели Figaro осудили заявление о "необратимости" пути Киева в НАТО из проекта итоговой декларации саммита альянса.
Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет военной помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
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"Да что вы говорите: пока страна участвует в конфликте, она по закону не имеет права на членство в НАТО", — напомнил альянсу ca18.
"Подобное заявление ярко иллюстрирует как причины конфликта на Украине, так и тот факт, что вина Запада в происходящем значительна", — заметил DidierLAGARDE.
"Конфликт подпитывает вечную выкачку денег из карманов американских и европейских налогоплательщиков — все переходит украинским олигархам и якобы "простым" американским инвесторам. И закончится это только тогда, когда уставший от потерь на фронте украинский народ восстанет. Ну, или когда Трамп примет меры", — отметил Diogène.
"В лагере "ястребов" желают, чтобы война длилась и дальше. Никакой сенсации тут нет. Вот только зачем нам такой риск?" — задался вопросом Omar Trecoul.
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"Лидеры Запада, просто скажите "нет" членству Украины в НАТО. Эта страна должна оставаться вне НАТО. Если у нас есть шанс избежать войны хотя бы сейчас, то тем более нет смысла расширять НАТО в будущем. Ведь это база для будущих конфликтов", — призвал политиков SYLVIE VIEU 1.
Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.
Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
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