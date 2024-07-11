https://ria.ru/20240711/zavod-1958844254.html

ВЭБ.РФ и Правительство Калужской области завершат постройку завода

ВЭБ.РФ и Правительство Калужской области завершат постройку завода - РИА Новости, 11.07.2024

ВЭБ.РФ и Правительство Калужской области завершат постройку завода

ВЭБ.РФ в сотрудничестве с правительством Калужской области завершат строительство цементного завода в Думиническом районе, сообщает госкорпорация развития. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:30

2024-07-11T11:30

2024-07-11T11:30

калужская область

вэб.рф (вэб)

владислав шапша

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ВЭБ.РФ в сотрудничестве с правительством Калужской области завершат строительство цементного завода в Думиническом районе, сообщает госкорпорация развития.Проектная мощность завода составляет до 3,5 миллиона тонн продукции в год. Как отмечается в сообщении, ранее проект столкнулся с рядом вызовов, среди которых – отказ от исполнения своих обязательств со стороны инициатора проекта, что привело к его банкротству. Благодаря поддержке ВЭБ.РФ и активному участию региональных властей имущественный комплекс завода удалось сохранить. Теперь задача партнеров – завершение строительства цехов, монтаж и отладка производственных линий, возведение сопутствующей инфраструктуры и запуск производства."Проект полностью соответствует миссии ВЭБа как организации развития, создает новые возможности роста экономики и строительной отрасли страны, обеспечивает рабочие места и качество жизни людей. Ключевым партнером для нас выступает правительство Калужской области. Для завершения строительства будет задействован весь инструментарий ВЭБ.РФ, с привлечением лучшей технологической экспертизы и импортозамещающих решений", – привели в ВЭБ.РФ слова заместителя председателя госкорпорации Александра Тарабрина.Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, предприятие даст стимул развитию большой территории, обеспечит занятость местных жителей и принесет пользу строительному комплексу страны.

https://ria.ru/20240710/finansirovanie-1958764918.html

https://ria.ru/20240605/attraktsiony-1950644066.html

калужская область

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калужская область, вэб.рф (вэб), владислав шапша, россия