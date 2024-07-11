https://ria.ru/20240711/zapad-1958939531.html
На Западе есть лидеры с трезвой точкой зрения по Украине, заявил Песков
На Западе есть лидеры с трезвой точкой зрения по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024
На Западе есть лидеры с трезвой точкой зрения по Украине, заявил Песков
На Западе есть лидеры, которые придерживаются трезвой точки зрения по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:25
2024-07-11T12:25
2024-07-11T12:26
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. На Западе есть лидеры, которые придерживаются трезвой точки зрения по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что есть лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более, скажем так, перспективных взглядов, с нашей точки зрения, мы видим, какому давлению они подвергаются", - сказал Песков.Он отметил, что трезвым голосам на Западе сложно пробиваться через вал конфронтационных заявлений."Вы, наверное, видите и слышите заявления европейцев в адрес действий, которые предпринимает (премьер-министр Венгрии Виктор - ред.) Орбан. Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок, чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", - сказал Песков.
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украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
На Западе есть лидеры с трезвой точкой зрения по Украине, заявил Песков
Песков: на Западе есть лидеры, придерживающиеся трезвой точки зрения по Украине
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. На Западе есть лидеры, которые придерживаются трезвой точки зрения по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы видим, что есть лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более, скажем так, перспективных взглядов, с нашей точки зрения, мы видим, какому давлению они подвергаются", - сказал Песков.
Он отметил, что трезвым голосам на Западе сложно пробиваться через вал конфронтационных заявлений.
"Вы, наверное, видите и слышите заявления европейцев в адрес действий, которые предпринимает (премьер-министр Венгрии Виктор - ред.) Орбан. Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок, чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", - сказал Песков.