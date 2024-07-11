https://ria.ru/20240711/zapad-1958939531.html

На Западе есть лидеры с трезвой точкой зрения по Украине, заявил Песков

На Западе есть лидеры с трезвой точкой зрения по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024

На Западе есть лидеры с трезвой точкой зрения по Украине, заявил Песков

На Западе есть лидеры, которые придерживаются трезвой точки зрения по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:25

2024-07-11T12:25

2024-07-11T12:26

украина

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. На Западе есть лидеры, которые придерживаются трезвой точки зрения по Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что есть лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более, скажем так, перспективных взглядов, с нашей точки зрения, мы видим, какому давлению они подвергаются", - сказал Песков.Он отметил, что трезвым голосам на Западе сложно пробиваться через вал конфронтационных заявлений."Вы, наверное, видите и слышите заявления европейцев в адрес действий, которые предпринимает (премьер-министр Венгрии Виктор - ред.) Орбан. Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок, чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому этим трезвым голосам, конечно, пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дмитрий песков