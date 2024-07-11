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Запад потерял способность доминировать в мировой экономике, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2024
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06:33 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/zapad-1958881250.html
Запад потерял способность доминировать в мировой экономике, заявил эксперт
Запад потерял способность доминировать в мировой экономике, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2024
Запад потерял способность доминировать в мировой экономике, заявил эксперт
Западная система регулирования международных экономических отношений разваливается, на кардинальную перестройку мира потребуется лет 20-25, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T06:33
2024-07-11T06:33
россия
москва
сергей караганов
высшая школа экономики (вшэ)
всемирный банк
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Западная система регулирования международных экономических отношений разваливается, на кардинальную перестройку мира потребуется лет 20-25, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Западная система регулирования международных экономических отношений, которая была создана им после окончания Второй Мировой войны, разваливается. Ни Всемирной торговой организации, ни Всемирного банка, по сути, уже нет. Оба эти института – трупы или дышат на ладан", - сказал он. Запад, по его словам, "окончательно потерял способность доминировать в мировой экономике, перекачивать богатства в свой карман, на доллар все чаще смотрят с опаской, если не с отвращением". При этом, подчеркнул Караганов, "большинство стран освобождение от западного господства связывают сегодня с Россией, с надеждой смотрят на нее, что накладывает на Москву и ее друзей особую ответственность". Образующийся вакуум, заметил он, надо заполнять новыми международными структурами, которые будут иметь реальный вес. "Задача эта наитруднейшая, на кардинальную перестройку мира потребуется лет 20-25", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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россия, москва, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), всемирный банк, в мире
Россия, Москва, Сергей Караганов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Всемирный банк, В мире
Запад потерял способность доминировать в мировой экономике, заявил эксперт

Караганов: на полную перестройку мира без гегемонии Запада потребуется 20-25 лет

© AP Photo / Ng Han GuanСкульптура-глобус
Скульптура-глобус - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Скульптура-глобус. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Западная система регулирования международных экономических отношений разваливается, на кардинальную перестройку мира потребуется лет 20-25, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Западная система регулирования международных экономических отношений, которая была создана им после окончания Второй Мировой войны, разваливается. Ни Всемирной торговой организации, ни Всемирного банка, по сути, уже нет. Оба эти института – трупы или дышат на ладан", - сказал он.
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Запад, по его словам, "окончательно потерял способность доминировать в мировой экономике, перекачивать богатства в свой карман, на доллар все чаще смотрят с опаской, если не с отвращением".
При этом, подчеркнул Караганов, "большинство стран освобождение от западного господства связывают сегодня с Россией, с надеждой смотрят на нее, что накладывает на Москву и ее друзей особую ответственность".
Образующийся вакуум, заметил он, надо заполнять новыми международными структурами, которые будут иметь реальный вес. "Задача эта наитруднейшая, на кардинальную перестройку мира потребуется лет 20-25", - заключил собеседник агентства.
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