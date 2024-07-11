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Во Владимирской области задержали "фотоагента" Киева - РИА Новости, 11.07.2024
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16:56 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/zaderzhanie-1959037278.html
Во Владимирской области задержали "фотоагента" Киева
Во Владимирской области задержали "фотоагента" Киева - РИА Новости, 11.07.2024
Во Владимирской области задержали "фотоагента" Киева
Задержан житель Коврова, который пытался уехать на Украину воевать против российской армии, а также пересылал украинской разведке фотографии находящихся... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:56
2024-07-11T16:56
украина
ковров
владимирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержан житель Коврова, который пытался уехать на Украину воевать против российской армии, а также пересылал украинской разведке фотографии находящихся аварийном состоянии домов и социальных объектов, сообщило управление ФСБ по Владимирской области. Как сообщает пресс-служба УФСБ, фигурант размещал в интернете тексты, "содержащие признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и формирующие негативное отношение" к СВО. Кроме того, по версии следствия, в октябре 2023 года через Telegram мужчина связался с некими вербовщиками "в националистическую проукраинскую организацию, запрещенную на территории РФ". Он получил от них бланк анкеты военнослужащего, поступающего на службу в военные формирования Украины, и заполнил его. Затем фигурант вознамерился уехать на Украину с целью вступления в эту структуру. "В июне 2024 года он железнодорожным транспортом выехал из Коврова Владимирской области в Москву. Однако фигурант не довел данное преступление до конца, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области", - говорится в релизе. Его обвинили по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в террористической организации) УК РФ и арестовали. "С начала специальной военной операции я ее не поддерживал и в связи с этим размещал в сети различные комментарии и материалы, которые осуждают СВО, российские власти и оправдывают украинские вооруженные формирования... Через некоторое время со мной связались сотрудники разведки Украины и дали мне задание пофотографировать различные социальные объекты, дома, которые находятся в удручающем состоянии. Я все это, в общем, сделал и отправил им", - заявил мужчина на видео, которое представлено УФСБ.
https://ria.ru/20240530/fsb-1949440391.html
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украина, ковров, владимирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Украина, Ковров, Владимирская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Во Владимирской области задержали "фотоагента" Киева

ФСБ задержала жителя Коврова, пытавшегося уехать воевать на Украину

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержан житель Коврова, который пытался уехать на Украину воевать против российской армии, а также пересылал украинской разведке фотографии находящихся аварийном состоянии домов и социальных объектов, сообщило управление ФСБ по Владимирской области.
Как сообщает пресс-служба УФСБ, фигурант размещал в интернете тексты, "содержащие признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и формирующие негативное отношение" к СВО.
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Кроме того, по версии следствия, в октябре 2023 года через Telegram мужчина связался с некими вербовщиками "в националистическую проукраинскую организацию, запрещенную на территории РФ". Он получил от них бланк анкеты военнослужащего, поступающего на службу в военные формирования Украины, и заполнил его. Затем фигурант вознамерился уехать на Украину с целью вступления в эту структуру.
"В июне 2024 года он железнодорожным транспортом выехал из Коврова Владимирской области в Москву. Однако фигурант не довел данное преступление до конца, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области", - говорится в релизе.
Его обвинили по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в террористической организации) УК РФ и арестовали.
"С начала специальной военной операции я ее не поддерживал и в связи с этим размещал в сети различные комментарии и материалы, которые осуждают СВО, российские власти и оправдывают украинские вооруженные формирования... Через некоторое время со мной связались сотрудники разведки Украины и дали мне задание пофотографировать различные социальные объекты, дома, которые находятся в удручающем состоянии. Я все это, в общем, сделал и отправил им", - заявил мужчина на видео, которое представлено УФСБ.
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