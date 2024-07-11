https://ria.ru/20240711/zaderzhanie-1959037278.html

Во Владимирской области задержали "фотоагента" Киева

Во Владимирской области задержали "фотоагента" Киева - РИА Новости, 11.07.2024

Во Владимирской области задержали "фотоагента" Киева

Задержан житель Коврова, который пытался уехать на Украину воевать против российской армии, а также пересылал украинской разведке фотографии находящихся... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:56

2024-07-11T16:56

2024-07-11T16:56

украина

ковров

владимирская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержан житель Коврова, который пытался уехать на Украину воевать против российской армии, а также пересылал украинской разведке фотографии находящихся аварийном состоянии домов и социальных объектов, сообщило управление ФСБ по Владимирской области. Как сообщает пресс-служба УФСБ, фигурант размещал в интернете тексты, "содержащие признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и формирующие негативное отношение" к СВО. Кроме того, по версии следствия, в октябре 2023 года через Telegram мужчина связался с некими вербовщиками "в националистическую проукраинскую организацию, запрещенную на территории РФ". Он получил от них бланк анкеты военнослужащего, поступающего на службу в военные формирования Украины, и заполнил его. Затем фигурант вознамерился уехать на Украину с целью вступления в эту структуру. "В июне 2024 года он железнодорожным транспортом выехал из Коврова Владимирской области в Москву. Однако фигурант не довел данное преступление до конца, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Владимирской области", - говорится в релизе. Его обвинили по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в террористической организации) УК РФ и арестовали. "С начала специальной военной операции я ее не поддерживал и в связи с этим размещал в сети различные комментарии и материалы, которые осуждают СВО, российские власти и оправдывают украинские вооруженные формирования... Через некоторое время со мной связались сотрудники разведки Украины и дали мне задание пофотографировать различные социальные объекты, дома, которые находятся в удручающем состоянии. Я все это, в общем, сделал и отправил им", - заявил мужчина на видео, которое представлено УФСБ.

https://ria.ru/20240530/fsb-1949440391.html

https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911385264.html

украина

ковров

владимирская область

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украина, ковров, владимирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность