https://ria.ru/20240711/zabolevanie-1959086639.html

На юго-западе Москвы детсад закрыли на 30 дней из-за сальмонеллеза

На юго-западе Москвы детсад закрыли на 30 дней из-за сальмонеллеза - РИА Новости, 11.07.2024

На юго-западе Москвы детсад закрыли на 30 дней из-за сальмонеллеза

Детский сад Prokids на юго-западе Москвы закрыли на 30 суток из-за случаев заболевания детей сальмонеллёзом, сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T20:02

2024-07-11T20:02

2024-07-11T20:02

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Детский сад Prokids на юго-западе Москвы закрыли на 30 суток из-за случаев заболевания детей сальмонеллёзом, сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы. "Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административом округе 02.07.2024 было проведено эпидемиологическое расследование случаев заболевания сальмонеллёзом у воспитанников частного детского сада Prokids... Гагаринским районным судом города Москвы вынесено постановление об административном приостановлении деятельности детского сада Prokids на 30 суток", - говорится в сообщении. Уточняется, что в холодильнике в детском саду хранятся продукты без информации о наименовании, условиях хранения и сроках годности, нарушена поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Кроме того, в помещении, предназначенном для приготовления холодных блюд, не проводится обеззараживание воздуха, отсутствует маркировка разделочного инвентаря, не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил. Отмечается, что в связи с этим был составлен протокол о временном запрете деятельности и детский сад был опечатан. Административные материалы по делу были переданы в суд.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240711/delo-1959019786.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия