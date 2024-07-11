https://ria.ru/20240711/zabolevanie-1959086639.html
На юго-западе Москвы детсад закрыли на 30 дней из-за сальмонеллеза
На юго-западе Москвы детсад закрыли на 30 дней из-за сальмонеллеза - РИА Новости, 11.07.2024
На юго-западе Москвы детсад закрыли на 30 дней из-за сальмонеллеза
Детский сад Prokids на юго-западе Москвы закрыли на 30 суток из-за случаев заболевания детей сальмонеллёзом, сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:02
2024-07-11T20:02
2024-07-11T20:02
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Детский сад Prokids на юго-западе Москвы закрыли на 30 суток из-за случаев заболевания детей сальмонеллёзом, сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы. "Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административом округе 02.07.2024 было проведено эпидемиологическое расследование случаев заболевания сальмонеллёзом у воспитанников частного детского сада Prokids... Гагаринским районным судом города Москвы вынесено постановление об административном приостановлении деятельности детского сада Prokids на 30 суток", - говорится в сообщении. Уточняется, что в холодильнике в детском саду хранятся продукты без информации о наименовании, условиях хранения и сроках годности, нарушена поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Кроме того, в помещении, предназначенном для приготовления холодных блюд, не проводится обеззараживание воздуха, отсутствует маркировка разделочного инвентаря, не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил. Отмечается, что в связи с этим был составлен протокол о временном запрете деятельности и детский сад был опечатан. Административные материалы по делу были переданы в суд.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
На юго-западе Москвы детсад закрыли на 30 дней из-за сальмонеллеза
На юго-западе Москвы детсад закрыли на 30 дней из-за заболевания сальмонеллёзом
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Детский сад Prokids на юго-западе Москвы закрыли на 30 суток из-за случаев заболевания детей сальмонеллёзом, сообщается на сайте
Роспотребнадзора Москвы.
"Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административом округе 02.07.2024 было проведено эпидемиологическое расследование случаев заболевания сальмонеллёзом у воспитанников частного детского сада Prokids... Гагаринским районным судом города Москвы вынесено постановление об административном приостановлении деятельности детского сада Prokids на 30 суток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в холодильнике в детском саду хранятся продукты без информации о наименовании, условиях хранения и сроках годности, нарушена поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды.
Кроме того, в помещении, предназначенном для приготовления холодных блюд, не проводится обеззараживание воздуха, отсутствует маркировка разделочного инвентаря, не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил.
Отмечается, что в связи с этим был составлен протокол о временном запрете деятельности и детский сад был опечатан. Административные материалы по делу были переданы в суд.