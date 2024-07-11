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Главреда "Конкретно.ру" подозревают в вымогательстве десяти тысяч долларов - РИА Новости, 11.07.2024
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16:08 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/vymogatelstvo-1959021578.html
Главреда "Конкретно.ру" подозревают в вымогательстве десяти тысяч долларов
Главреда "Конкретно.ру" подозревают в вымогательстве десяти тысяч долларов - РИА Новости, 11.07.2024
Главреда "Конкретно.ру" подозревают в вымогательстве десяти тысяч долларов
Главреда "Конкретно.ру" Кирилла Метелева подозревают в вымогательстве 10 тысяч долларов у экс-кандидата в губернаторы Петербурга Марии Михайловой, сообщает... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:08
2024-07-11T16:08
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Главреда "Конкретно.ру" Кирилла Метелева подозревают в вымогательстве 10 тысяч долларов у экс-кандидата в губернаторы Петербурга Марии Михайловой, сообщает пресс-служба УФСБ по городу и Ленобласти. "Десятого июля сотрудниками УФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлен и задержан соучастник Метелева К.В. - гражданин РФ, подозреваемый совместно с ним в вымогательстве денежных средств у гражданки Михайловой М.А., являвшейся кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. Ранее Метелев был задержан с поличным по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. УФСБ установило, что Метелев с сообщником через подконтрольные медиа-ресурсы организовали информационную кампанию по дискредитации Михайловой и требовали с нее 10 тысяч долларов за прекращение публикаций компрометирующих ее материалов. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о задержании в Петербурге бывшего топ-менеджера связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Ильи Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. По данным онлайн-издания "Фонтанка", Горбунов и Метелев проходят по делу о вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича. Все трое когда-то могли иметь отношения с медиахолдингом Пригожина. По данным следствия, Горбунов не позднее 23 апреля разработал план, как завладеть деньгами председателя правления Фонда развития новых медиа Малькевича "путем выдвижения требования передачи ему чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих последнего или его близких, либо иных сведений, способных причинить существенный вред правам или законным интересам", сообщала судебная пресс-служба. Будучи осведомленным об активной общественной деятельности Малькевича, Горбунов, предположительно, также в период с 23 апреля по 11 июня организовал на "разных информационных ресурсах" серию публикаций, подрывающих его репутацию и порочащих честь и достоинство, отмечали в пресс-службе. Позднее в ходе встречи с жертвой вымогательства он якобы потребовал передать ему 4 миллиона рублей, следующая их личная встреча завершилась задержанием Горбунова.
https://ria.ru/20240212/sukhanov-1926822782.html
https://ria.ru/20230309/inoagent-1856771295.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
Главреда "Конкретно.ру" подозревают в вымогательстве десяти тысяч долларов

Главреда "Конкретно.ру" Метелева подозревают в вымогательстве у Михайловой

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Главреда "Конкретно.ру" Кирилла Метелева подозревают в вымогательстве 10 тысяч долларов у экс-кандидата в губернаторы Петербурга Марии Михайловой, сообщает пресс-служба УФСБ по городу и Ленобласти.
«
"Десятого июля сотрудниками УФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлен и задержан соучастник Метелева К.В. - гражданин РФ, подозреваемый совместно с ним в вымогательстве денежных средств у гражданки Михайловой М.А., являвшейся кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
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Ранее Метелев был задержан с поличным по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
УФСБ установило, что Метелев с сообщником через подконтрольные медиа-ресурсы организовали информационную кампанию по дискредитации Михайловой и требовали с нее 10 тысяч долларов за прекращение публикаций компрометирующих ее материалов.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о задержании в Петербурге бывшего топ-менеджера связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Ильи Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. По данным онлайн-издания "Фонтанка", Горбунов и Метелев проходят по делу о вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича. Все трое когда-то могли иметь отношения с медиахолдингом Пригожина.
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По данным следствия, Горбунов не позднее 23 апреля разработал план, как завладеть деньгами председателя правления Фонда развития новых медиа Малькевича "путем выдвижения требования передачи ему чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих последнего или его близких, либо иных сведений, способных причинить существенный вред правам или законным интересам", сообщала судебная пресс-служба.
Будучи осведомленным об активной общественной деятельности Малькевича, Горбунов, предположительно, также в период с 23 апреля по 11 июня организовал на "разных информационных ресурсах" серию публикаций, подрывающих его репутацию и порочащих честь и достоинство, отмечали в пресс-службе. Позднее в ходе встречи с жертвой вымогательства он якобы потребовал передать ему 4 миллиона рублей, следующая их личная встреча завершилась задержанием Горбунова.
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