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ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/vsu-1958993090.html
ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 11.07.2024
ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке, Горловке и районам Донецка примерно за 3,5 часа, сообщило в четверг в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:55
2024-07-11T14:55
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке, Горловке и районам Донецка примерно за 3,5 часа, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 10:40 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 10:50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится сообщениях ведомства. По данным представительства, с 11:40 до 13:20 эти три города вновь подверглись обстрелу, выпущено по два снаряда по Макеевке и Донецку, шесть - по Центрально-Городскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958199.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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макеевка
горловка
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донецк, макеевка, горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами

ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по Макеевке, Горловке и Донецку

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке, Горловке и районам Донецка примерно за 3,5 часа, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 10:40 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 10:50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится сообщениях ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР
Вчера, 13:25
По данным представительства, с 11:40 до 13:20 эти три города вновь подверглись обстрелу, выпущено по два снаряда по Макеевке и Донецку, шесть - по Центрально-Городскому району Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОСЦКК
 
 
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