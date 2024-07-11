https://ria.ru/20240711/vsu-1958993090.html
ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 11.07.2024
ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке, Горловке и районам Донецка примерно за 3,5 часа, сообщило в четверг в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:55
2024-07-11T14:55
2024-07-11T14:55
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донецк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке, Горловке и районам Донецка примерно за 3,5 часа, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 10:40 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 10:50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится сообщениях ведомства. По данным представительства, с 11:40 до 13:20 эти три города вновь подверглись обстрелу, выпущено по два снаряда по Макеевке и Донецку, шесть - по Центрально-Городскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958199.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по Макеевке, Горловке и Донецку