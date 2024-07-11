https://ria.ru/20240711/voyna-1958999457.html

"Реальная опасность". В США испугались полномасштабной войны с Россией

"Реальная опасность". В США испугались полномасштабной войны с Россией - РИА Новости, 11.07.2024

"Реальная опасность". В США испугались полномасштабной войны с Россией

Западные поставки вооружения для применения против России могут спровоцировать полномасштабную войну, пишет American Conservative. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:15

2024-07-11T15:15

2024-07-11T15:36

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Западные поставки вооружения для применения против России могут спровоцировать полномасштабную войну, пишет American Conservative."Весьма реальная опасность расширения конфликта связана с тем, что Запад безрассудно подталкивает марионеточную войну к полномасштабному конфликту с отправкой смертоносного оружия для применения против России и союзного персонала для помощи в использовании этого оружия. Союзники сделали склон к полномасштабной войне еще более скользким", — говорится в материале.Отмечается, что решимость администрации президента США Джо Байдена разжигать украинский конфликт, который Киев вряд ли выиграет, нельзя назвать гуманной.В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Читайте в Дзен: "Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России. Помогут только радикальные мерыОни уже мертвы или ранены. Стало известно, что устроили бригады ВСУ на передовой. Киев это не одобрил

https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html

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