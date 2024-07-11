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"Реальная опасность". В США испугались полномасштабной войны с Россией - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 11.07.2024 (обновлено: 15:36 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/voyna-1958999457.html
"Реальная опасность". В США испугались полномасштабной войны с Россией
"Реальная опасность". В США испугались полномасштабной войны с Россией - РИА Новости, 11.07.2024
"Реальная опасность". В США испугались полномасштабной войны с Россией
Западные поставки вооружения для применения против России могут спровоцировать полномасштабную войну, пишет American Conservative. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:15
2024-07-11T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
джо байден
нато
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Западные поставки вооружения для применения против России могут спровоцировать полномасштабную войну, пишет American Conservative."Весьма реальная опасность расширения конфликта связана с тем, что Запад безрассудно подталкивает марионеточную войну к полномасштабному конфликту с отправкой смертоносного оружия для применения против России и союзного персонала для помощи в использовании этого оружия. Союзники сделали склон к полномасштабной войне еще более скользким", — говорится в материале.Отмечается, что решимость администрации президента США Джо Байдена разжигать украинский конфликт, который Киев вряд ли выиграет, нельзя назвать гуманной.В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Читайте в Дзен: "Пока не поздно". В Штатах запаниковали из-за ключевой встречи в России. Помогут только радикальные мерыОни уже мертвы или ранены. Стало известно, что устроили бригады ВСУ на передовой. Киев это не одобрил
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html
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в мире, россия, сша, киев, джо байден, нато, владимир путин, такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Джо Байден, НАТО, Владимир Путин, Такер Карлсон
"Реальная опасность". В США испугались полномасштабной войны с Россией

AC: поставки оружия против России могут привести к полномасштабной войне

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Западные поставки вооружения для применения против России могут спровоцировать полномасштабную войну, пишет American Conservative.
"Весьма реальная опасность расширения конфликта связана с тем, что Запад безрассудно подталкивает марионеточную войну к полномасштабному конфликту с отправкой смертоносного оружия для применения против России и союзного персонала для помощи в использовании этого оружия. Союзники сделали склон к полномасштабной войне еще более скользким", — говорится в материале.
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Отмечается, что решимость администрации президента США Джо Байдена разжигать украинский конфликт, который Киев вряд ли выиграет, нельзя назвать гуманной.
В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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