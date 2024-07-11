https://ria.ru/20240711/volodin-1958885693.html

Володин прокомментировал рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС

Володин прокомментировал рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС - РИА Новости, 11.07.2024

Володин прокомментировал рост доли стран БРИКС в мировом ВВП по ППС

Доля стран БРИКС в мировом ВВП по ППС выросла до 36,8%, превысив удельный вес "Большой семерки", этот отрыв будет увеличиваться, считает спикер Госдумы Вячеслав РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:14

2024-07-11T08:14

2024-07-11T08:14

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Доля стран БРИКС в мировом ВВП по ППС выросла до 36,8%, превысив удельный вес "Большой семерки", этот отрыв будет увеличиваться, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что БРИКС — это новый центр многополярного мира. "Доля государств БРИКС в мировом ВВП по ППС выросла до 36,8%, превысив удельный вес "Большой семерки" — 29%. Этот отрыв будет только увеличиваться", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Володина, за 15 лет своего существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров. При этом его участники, несмотря на вызовы и санкции, улучшили свои позиции. "Вашингтон и Брюссель сделали всё, чтобы разорвать сложившиеся за десятилетия международные экономические отношения. Их политика санкций и развязывания торговых войн привела к формированию в мире новых точек роста", - добавил Володин. Он добавил, что США, борясь за свою гегемонию, вмешиваясь во внутренние дела других стран, применяя двойные стандарты, своими руками создали ситуацию, когда многие государства выбрали путь защиты суверенитета, равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. "Сегодня начинается Х Парламентский форум БРИКС, с коллегами из разных стран обсудим предложения и инициативы, которые должны содействовать повышению качества жизни граждан государств БРИКС", - заключил он.

https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html

https://ria.ru/20240710/matvienko-1958803586.html

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брюссель, сша, брикс, госдума рф