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В Волгограде нашли тело одного из трех работников насосной станции - РИА Новости, 11.07.2024
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09:15 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/volgograd-1958893206.html
В Волгограде нашли тело одного из трех работников насосной станции
В Волгограде нашли тело одного из трех работников насосной станции - РИА Новости, 11.07.2024
В Волгограде нашли тело одного из трех работников насосной станции
Тело одного из трех работников, которые могут оставаться под завалами насосной станции в Волгограде, где 6 июля произошел взрыв газа, удалось обнаружить и... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:15
2024-07-11T09:15
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 11 июл – РИА Новости. Тело одного из трех работников, которые могут оставаться под завалами насосной станции в Волгограде, где 6 июля произошел взрыв газа, удалось обнаружить и поднять, поиск остальных продолжается, сообщили Концессии водоснабжения города в своем Telegram-канале. По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что поиск людей осложняется тем, что под руинами мог скопиться газ, кроме того, они находились в здании, которое уходило под землю почти на пять этажей. "За минувшую ночь с помощью непрерывно работающих насосных агрегатов удалось значительно снизить уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции №4, что позволило спасателям обнаружить и поднять тело работника станции", - говорится в сообщении компании. Добавляется, что обнаружен слесарь Олег Корольченко, поиск остальных продолжается. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
В Волгограде нашли тело одного из трех работников насосной станции

Под завалами насосной станции в Волгограде нашли тело одного из трех работников

© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиСотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 11 июл – РИА Новости. Тело одного из трех работников, которые могут оставаться под завалами насосной станции в Волгограде, где 6 июля произошел взрыв газа, удалось обнаружить и поднять, поиск остальных продолжается, сообщили Концессии водоснабжения города в своем Telegram-канале.
По данным ГУМЧС, в субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами.
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Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что поиск людей осложняется тем, что под руинами мог скопиться газ, кроме того, они находились в здании, которое уходило под землю почти на пять этажей.
«
"За минувшую ночь с помощью непрерывно работающих насосных агрегатов удалось значительно снизить уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции №4, что позволило спасателям обнаружить и поднять тело работника станции", - говорится в сообщении компании.
Добавляется, что обнаружен слесарь Олег Корольченко, поиск остальных продолжается.
СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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