https://ria.ru/20240711/volgarev-1959017965.html

Волгарев призвал правозащитников оценить отказ Латвии от русского в школах

Волгарев призвал правозащитников оценить отказ Латвии от русского в школах - РИА Новости, 11.07.2024

Волгарев призвал правозащитников оценить отказ Латвии от русского в школах

Решение Латвии отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного в школах требует оценки международных правозащитных структур, заявил... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:59

2024-07-11T15:59

2024-07-11T16:00

в мире

латвия

россия

рига

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_d5d36bf11ed2145d8a1ed192aae8fa28.jpg

ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Решение Латвии отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного в школах требует оценки международных правозащитных структур, заявил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев. Заместитель постпреда напомнил, что власти Латвии в апреле текущего года решили отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного в школах. По данным министерства образования и науки страны, более половины учеников средних образовательных учреждений выбирают к изучению именно русский язык в качестве второго иностранного. Более 40% населения используют русский для ежедневного общения. "Отмечаем Вашу рекомендацию официальной Риге "…предоставить национальным меньшинствам возможность продолжать изучение и практику родного языка при достаточных инвестициях для сохранения высокого качества образования на всех уровнях". Одновременно полагаем, что этот дискриминационный шаг является ярким проявлением шовинизма и требует принципиальной оценки международных правозащитных структур", - заявил Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Он добавил, что призывы верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств к официальной Риге в контексте иммиграционных реформ "рассматривать дела на основе индивидуальных, разумных и пропорциональных подходов" были восприняты в этом государстве-участнике ОБСЕ с точностью до наоборот. Он пояснил, что в конце июня текущего года Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону "Об иммиграции". Нововведения распространяют требования по переоформлению временного вида на жительство еще почти на 5 тысяч проживающих здесь граждан России. Из них полторы тысячи - это военные пенсионеры и члены их семей. В случае невыполнения новых миграционных предписаний уже в 2025 году им грозит аннулирование вида на жительство и, соответственно, депортация. "По мнению официальных властей, упомянутые нормы якобы не являются дискриминационными и "необходимы для обеспечения общественной безопасности Латвии". Однако обычная логика и здравый смысл подсказывают, что данная категория граждан никоим образом не может представлять угрозу для этой страны", - заключил Волгарев.

https://ria.ru/20240711/latviya-1958876055.html

https://ria.ru/20240620/latviya-1954398259.html

https://ria.ru/20240710/tallin-1958735623.html

латвия

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, россия, рига, обсе