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ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 11.07.2024 (обновлено: 16:36 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/volchansk-1959028567.html
ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР
ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.07.2024
ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР
Вооруженные силы России постепенно продолжают освобождать квартал за кварталом в Волчанске Харьковской области и берегут личный военный состав, сообщил советник РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:31
2024-07-11T16:36
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России постепенно продолжают освобождать квартал за кварталом в Волчанске Харьковской области и берегут личный военный состав, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире "Первого канала". "Мы квартал за кварталом двигаемся вперед и освобождаем целый район. Но на самом деле сейчас не стоит ждать каких-то ярких событий быстрых, потому что, я повторюсь, мы прежде всего бережем свой личный состав", - сказал он в. Он также добавил, что противник не считается с потерями и бросает свой личный состав "на убой". Кроме того, он отметил, что на торецком направлении есть также ощутимый успех.
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россия
волчанск
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россия, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область
ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР

Гагин: ВС России продолжают постепенно освобождать Волчанск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России постепенно продолжают освобождать квартал за кварталом в Волчанске Харьковской области и берегут личный военный состав, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире "Первого канала".
"Мы квартал за кварталом двигаемся вперед и освобождаем целый район. Но на самом деле сейчас не стоит ждать каких-то ярких событий быстрых, потому что, я повторюсь, мы прежде всего бережем свой личный состав", - сказал он в.
Он также добавил, что противник не считается с потерями и бросает свой личный состав "на убой". Кроме того, он отметил, что на торецком направлении есть также ощутимый успех.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолчанскХарьковская область
 
 
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