https://ria.ru/20240711/volchansk-1959028567.html

ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР

ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.07.2024

ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР

Вооруженные силы России постепенно продолжают освобождать квартал за кварталом в Волчанске Харьковской области и берегут личный военный состав, сообщил советник РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:31

2024-07-11T16:31

2024-07-11T16:36

специальная военная операция на украине

россия

волчанск

харьковская область

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России постепенно продолжают освобождать квартал за кварталом в Волчанске Харьковской области и берегут личный военный состав, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире "Первого канала". "Мы квартал за кварталом двигаемся вперед и освобождаем целый район. Но на самом деле сейчас не стоит ждать каких-то ярких событий быстрых, потому что, я повторюсь, мы прежде всего бережем свой личный состав", - сказал он в. Он также добавил, что противник не считается с потерями и бросает свой личный состав "на убой". Кроме того, он отметил, что на торецком направлении есть также ощутимый успех.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959024837.html

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волчанск

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россия, волчанск, харьковская область