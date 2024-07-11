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ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР
ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.07.2024
ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР
Вооруженные силы России постепенно продолжают освобождать квартал за кварталом в Волчанске Харьковской области и берегут личный военный состав, сообщил советник РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:31
2024-07-11T16:31
2024-07-11T16:36
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России постепенно продолжают освобождать квартал за кварталом в Волчанске Харьковской области и берегут личный военный состав, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире "Первого канала". "Мы квартал за кварталом двигаемся вперед и освобождаем целый район. Но на самом деле сейчас не стоит ждать каких-то ярких событий быстрых, потому что, я повторюсь, мы прежде всего бережем свой личный состав", - сказал он в. Он также добавил, что противник не считается с потерями и бросает свой личный состав "на убой". Кроме того, он отметил, что на торецком направлении есть также ощутимый успех.
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россия, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область
ВС России продолжают освобождать Волчанск, заявили в ДНР
Гагин: ВС России продолжают постепенно освобождать Волчанск