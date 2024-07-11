https://ria.ru/20240711/volchansk-1958977735.html

Российские военные взяли под контроль северную часть Волчанска

Российские военные взяли под контроль северную часть Волчанска - РИА Новости, 11.07.2024

Российские военные взяли под контроль северную часть Волчанска

Северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется ВС РФ, на подступах к Липцам взяты под контроль основные высоты, сообщил глава российской... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:14

2024-07-11T14:14

2024-07-11T14:14

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется ВС РФ, на подступах к Липцам взяты под контроль основные высоты, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Контролируется северная часть территории города Волчанска, и на подступах к Липцам наши ребята контролируют основные высоты... Противник сейчас ежедневно перемалывается, они несут очень большие потери, подтягивают новые резервы из вновь мобилизованных, слабо мотивированных и слабо подготовленных бойцов", - сказал Ганчев журналистам.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность