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Российские военные взяли под контроль северную часть Волчанска - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/volchansk-1958977735.html
Российские военные взяли под контроль северную часть Волчанска
Российские военные взяли под контроль северную часть Волчанска - РИА Новости, 11.07.2024
Российские военные взяли под контроль северную часть Волчанска
Северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется ВС РФ, на подступах к Липцам взяты под контроль основные высоты, сообщил глава российской... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:14
2024-07-11T14:14
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется ВС РФ, на подступах к Липцам взяты под контроль основные высоты, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Контролируется северная часть территории города Волчанска, и на подступах к Липцам наши ребята контролируют основные высоты... Противник сейчас ежедневно перемалывается, они несут очень большие потери, подтягивают новые резервы из вновь мобилизованных, слабо мотивированных и слабо подготовленных бойцов", - сказал Ганчев журналистам.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные взяли под контроль северную часть Волчанска

Ганчев: ВС России контролируют северную часть Волчанска в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется ВС РФ, на подступах к Липцам взяты под контроль основные высоты, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Контролируется северная часть территории города Волчанска, и на подступах к Липцам наши ребята контролируют основные высоты... Противник сейчас ежедневно перемалывается, они несут очень большие потери, подтягивают новые резервы из вновь мобилизованных, слабо мотивированных и слабо подготовленных бойцов", - сказал Ганчев журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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