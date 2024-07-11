https://ria.ru/20240711/vertolet-1958878042.html

ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"

ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 11.07.2024

ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T05:13

2024-07-11T05:13

2024-07-11T05:13

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф