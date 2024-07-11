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ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 11.07.2024
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"
Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:13
2024-07-11T05:13
2024-07-11T05:13
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"
Ка-52М ВКС поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"