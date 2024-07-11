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Министры шести стран ЕС пропустят неформальные встречи в Венгрии - РИА Новости, 11.07.2024
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20:04 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/vengriya-1959087391.html
Министры шести стран ЕС пропустят неформальные встречи в Венгрии
Министры шести стран ЕС пропустят неформальные встречи в Венгрии - РИА Новости, 11.07.2024
Министры шести стран ЕС пропустят неформальные встречи в Венгрии
Министры шести стран Евросоюза – Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы – намерены пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период ее... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:04
2024-07-11T20:04
в мире
венгрия
швеция
виктор орбан
ульф кристерссон
евросоюз
визит орбана в россию
финляндия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министры шести стран Евросоюза – Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы – намерены пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период ее председательства в Совете ЕС после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, передает агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. "Министры из Швеции, Финляндии, Польши и трех прибалтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы – пропустят неформальные встречи в Венгрии в течение первой фазы ее шестимесячного председательства в ЕС этим летом", - пишет агентство. Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров. Как пишет Politico, на первое заседание Совета под председательством Будапешта во вторник только восемь стран прислали своих министров. Согласно изданию, несколько послов ЕС предложили саботировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://ria.ru/20240711/premer-1959015494.html
https://ria.ru/20240711/vengriya-1959024004.html
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в мире, венгрия, швеция, виктор орбан, ульф кристерссон, евросоюз, визит орбана в россию, финляндия, польша, эстония, латвия, литва
В мире, Венгрия, Швеция, Виктор Орбан, Ульф Кристерссон, Евросоюз, Визит Орбана в Россию, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва
Министры шести стран ЕС пропустят неформальные встречи в Венгрии

Министры шести стран пропустят встречи в Венгрии в начале ее председательства

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министры шести стран Евросоюза – Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы – намерены пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период ее председательства в Совете ЕС после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, передает агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
"Министры из Швеции, Финляндии, Польши и трех прибалтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы – пропустят неформальные встречи в Венгрии в течение первой фазы ее шестимесячного председательства в ЕС этим летом", - пишет агентство.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Запад безосновательно пытается сделать Орбана изгоем, заявил Фицо
Вчера, 15:52
Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров. Как пишет Politico, на первое заседание Совета под председательством Будапешта во вторник только восемь стран прислали своих министров. Согласно изданию, несколько послов ЕС предложили саботировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Госдуме назвали реакцию ЕС на политику Орбана раболепием
Вчера, 16:15
 
В миреВенгрияШвецияВиктор ОрбанУльф КристерссонЕвросоюзВизит Орбана в РоссиюФинляндияПольшаЭстонияЛатвияЛитва
 
 
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