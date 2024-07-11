https://ria.ru/20240711/vengriya-1959026703.html

Финляндия и Швеция намерены бойкотировать встречи ЕС в Венгрии, пишут СМИ

Финляндия и Швеция намерены бойкотировать встречи ЕС в Венгрии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

Финляндия и Швеция намерены бойкотировать встречи ЕС в Венгрии, пишут СМИ

Финляндия и Швеция намерены бойкотировать министерские встречи, проводимые в Венгрии в качестве страны-председателя в Совете ЕС, из-за недавнего визита... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:24

2024-07-11T16:24

2024-07-11T16:37

венгрия

москва

швеция

виктор орбан

евросоюз

нато

визит орбана в россию

в мире

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Финляндия и Швеция намерены бойкотировать министерские встречи, проводимые в Венгрии в качестве страны-председателя в Совете ЕС, из-за недавнего визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. "Финляндия и Швеция планируют бойкотировать министерские встречи ЕС, проводимые в Венгрии, в знак протеста против визита Орбана в Москву", - сказано в материале. Как пишет газета, премьер Финляндии Петтери Орпо и глава Швеции Ульф Кристерссон договорились в среду не направлять министров или государственных секретарей на министерские встречи ЕС в Венгрии. Бойкот продлится до конца июля, но подобный саботаж может продолжиться в зависимости от действий Венгрии , уточняет издание. Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров. Как пишет Politico, на первое заседание Совета под председательством Будапешта во вторник только восемь стран прислали своих министров. Согласно изданию, несколько послов ЕС предложили саботировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html

https://radiosputnik.ru/20240709/orban-1958446116.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

венгрия

москва

швеция

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венгрия, москва, швеция, виктор орбан, евросоюз, нато, визит орбана в россию, в мире