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В Госдуме назвали реакцию ЕС на политику Орбана раболепием - РИА Новости, 11.07.2024
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16:15 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/vengriya-1959024004.html
В Госдуме назвали реакцию ЕС на политику Орбана раболепием
В Госдуме назвали реакцию ЕС на политику Орбана раболепием - РИА Новости, 11.07.2024
В Госдуме назвали реакцию ЕС на политику Орбана раболепием
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом и раболепием перед США давление со стороны стран Евросоюза на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:15
2024-07-11T16:15
в мире
сша
европа
виктор орбан
михаил шеремет
визит орбана в россию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом и раболепием перед США давление со стороны стран Евросоюза на Венгрию из-за миротворческой политики ее премьера Виктора Орбана. Издание Politico сообщило в четверг, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источники также сообщила, что лидеры стран Евросоюза могут провести специальную встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьера страны Виктора Орбана в Москву. "Весь мир в воочию видит, что демократия и коллективный Запад, как бы последний не изворачивался и не старался, по-прежнему остаются словами антонимами и абсолютно не имеют под собой никакого общего основания. Их реакция на миротворческую политику Виктора Орбана продиктована страхом и раболепием перед Вашингтоном", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, ряд европейских государств не согласны мириться с навязанной США односторонней политикой и использования их в роли жертвенных баранов. "Эта политика уже привела Европу к упадку и преддверию больших протестных потрясений, обнищавших и уставших слушать откровенную чушь своих правителей граждан. Граждан, не согласных мириться с позицией власть придержавших, гнущих в ущерб их интересам агрессивную проамериканскую линию", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html
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в мире, сша, европа, виктор орбан, михаил шеремет, визит орбана в россию
В мире, США, Европа, Виктор Орбан, Михаил Шеремет, Визит Орбана в Россию
В Госдуме назвали реакцию ЕС на политику Орбана раболепием

Депутат Шеремет назвал давление ЕС на Венгрию страхом и раболепием перед США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом и раболепием перед США давление со стороны стран Евросоюза на Венгрию из-за миротворческой политики ее премьера Виктора Орбана.
Издание Politico сообщило в четверг, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источники также сообщила, что лидеры стран Евросоюза могут провести специальную встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьера страны Виктора Орбана в Москву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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"Весь мир в воочию видит, что демократия и коллективный Запад, как бы последний не изворачивался и не старался, по-прежнему остаются словами антонимами и абсолютно не имеют под собой никакого общего основания. Их реакция на миротворческую политику Виктора Орбана продиктована страхом и раболепием перед Вашингтоном", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, ряд европейских государств не согласны мириться с навязанной США односторонней политикой и использования их в роли жертвенных баранов.
"Эта политика уже привела Европу к упадку и преддверию больших протестных потрясений, обнищавших и уставших слушать откровенную чушь своих правителей граждан. Граждан, не согласных мириться с позицией власть придержавших, гнущих в ущерб их интересам агрессивную проамериканскую линию", - сказал депутат.
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