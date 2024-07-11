https://ria.ru/20240711/vengriya-1958954245.html

Эксперт объяснила, чем Венгрия вызвала гнев Брюсселя

Эксперт объяснила, чем Венгрия вызвала гнев Брюсселя - РИА Новости, 11.07.2024

Эксперт объяснила, чем Венгрия вызвала гнев Брюсселя

Евросоюз в отличие от премьера Венгрии Виктора Орбана не занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине, этим Будапешт и вызвал гнев Брюсселя, заявила РИА РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:09

2024-07-11T13:09

2024-07-11T13:09

в мире

венгрия

виктор орбан

евросоюз

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Евросоюз в отличие от премьера Венгрии Виктора Орбана не занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине, этим Будапешт и вызвал гнев Брюсселя, заявила РИА Новости декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. Издание Politico сообщило в четверг, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. "Собственно, ключевой ответ в вопросе: ЕС занимает не нейтральную позицию, а Орбан и Венгрия, будучи председателями в этом году, как раз от этой линии главы Брюсселя резко отклонились, чем и вызвали гнев бюрократической верхушки европейской интеграции", - сказала Лихачева. При этом, она отметила, что формально нейтральным Будапешт назвать все-таки нельзя, так как будучи членом ЕС, страна поддержала антироссийские санкции, хотя усилия венгерского премьера и выделяются на фоне общей риторики Евросоюза. Говоря о том, какие меры "наказания" для Венгрии могут принять страны ЕС, эксперт напомнила, что европейский институт обладает правом распределять бюджет Евросоюза. "Нужно не забывать, что важнейший механизм, которым обладает европейский институт, в первую очередь Европейская комиссия – это распределение бюджета ЕС, и это очень существенные средства. Здесь вопрос того, насколько они будут готовы регулировать те или иные проекты в Венгрии, финансируемые из европейского бюджета, как кнут, используя это, как кнут", - пояснила Лихачева. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина премьер Венгрии отправился в Вашингтон на саммит НАТО.

https://ria.ru/20240711/zapad-1958939531.html

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html

венгрия

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в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, высшая школа экономики (вшэ)