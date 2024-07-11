Рейтинг@Mail.ru
В ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя в Совете союза, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/vengriya-1958903666.html
В ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя в Совете союза, пишут СМИ
В ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя в Совете союза, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
В ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя в Совете союза, пишут СМИ
Ряд чиновников ЕС предложили лишить Венгрию роли председателя в Совете союза после визитов венгерского премьера Виктора Обрана в Россию и Китай, пишет газета... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:13
2024-07-11T10:13
в мире
венгрия
россия
китай
виктор орбан
жан ассельборн
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_4fc6da8ea1491fc9209d9b7cb129a4a4.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ряд чиновников ЕС предложили лишить Венгрию роли председателя в Совете союза после визитов венгерского премьера Виктора Обрана в Россию и Китай, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "Некоторые чиновники ЕС в частном порядке выступили с предложением лишить Венгрию поста председателя", - пишет издание. Ранее бывший министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил в интервью газете Politico, что страны Евросоюза не смогут раньше срока сместить Венгрию с поста председателя. Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" взгляды в ЕС Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за далекой от общепринятой позиции и за отказ поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, оно методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального направления. Последним крупным скандалом стала поездка премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым - была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html
венгрия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, китай, виктор орбан, жан ассельборн, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Россия, Китай, Виктор Орбан, Жан Ассельборн, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Визит Орбана в Россию
В ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя в Совете союза, пишут СМИ

FT: ряд чиновников ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя Совета союза

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ряд чиновников ЕС предложили лишить Венгрию роли председателя в Совете союза после визитов венгерского премьера Виктора Обрана в Россию и Китай, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"Некоторые чиновники ЕС в частном порядке выступили с предложением лишить Венгрию поста председателя", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Ранее бывший министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил в интервью газете Politico, что страны Евросоюза не смогут раньше срока сместить Венгрию с поста председателя.
Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" взгляды в ЕС Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за далекой от общепринятой позиции и за отказ поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию.
В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, оно методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального направления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
10 июля, 08:00
Последним крупным скандалом стала поездка премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым - была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского
10 июля, 17:20
 
В миреВенгрияРоссияКитайВиктор ОрбанЖан АссельборнВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияВизит Орбана в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала