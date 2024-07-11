В ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя в Совете союза, пишут СМИ
FT: ряд чиновников ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя Совета союза
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ряд чиновников ЕС предложили лишить Венгрию роли председателя в Совете союза после визитов венгерского премьера Виктора Обрана в Россию и Китай, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"Некоторые чиновники ЕС в частном порядке выступили с предложением лишить Венгрию поста председателя", - пишет издание.
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Ранее бывший министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил в интервью газете Politico, что страны Евросоюза не смогут раньше срока сместить Венгрию с поста председателя.
Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" взгляды в ЕС Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за далекой от общепринятой позиции и за отказ поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию.
В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, оно методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального направления.
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Последним крупным скандалом стала поездка премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым - была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.