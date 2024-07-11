https://ria.ru/20240711/vengriya-1958903666.html

В ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя в Совете союза, пишут СМИ

В ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя в Совете союза, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

В ЕС предложили лишить Венгрию поста председателя в Совете союза, пишут СМИ

Ряд чиновников ЕС предложили лишить Венгрию роли председателя в Совете союза после визитов венгерского премьера Виктора Обрана в Россию и Китай, пишет газета... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:13

2024-07-11T10:13

2024-07-11T10:13

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венгрия

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китай

виктор орбан

жан ассельборн

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ряд чиновников ЕС предложили лишить Венгрию роли председателя в Совете союза после визитов венгерского премьера Виктора Обрана в Россию и Китай, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "Некоторые чиновники ЕС в частном порядке выступили с предложением лишить Венгрию поста председателя", - пишет издание. Ранее бывший министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил в интервью газете Politico, что страны Евросоюза не смогут раньше срока сместить Венгрию с поста председателя. Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" взгляды в ЕС Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за далекой от общепринятой позиции и за отказ поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, оно методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального направления. Последним крупным скандалом стала поездка премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым - была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html

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