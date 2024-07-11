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Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:53 11.07.2024 (обновлено: 04:49 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/vengriya-1958865662.html
Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, заявил Сийярто
Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.07.2024
Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, заявил Сийярто
Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, а поставляемое странами Запада оружие не помогает Киеву переломить ситуацию, заявил в среду глава МИД... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:53
2024-07-11T04:49
в мире
украина
киев
венгрия
нато
специальная военная операция на украине
петер сийярто
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, а поставляемое странами Запада оружие не помогает Киеву переломить ситуацию, заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала CNN."Что мы увидели, так это то, что данный конфликт не имеет решения на поле боя", — сказал венгерский министр.Он отметил, что все поставленное Украине оружие стоимостью в миллиарды долларов не помогло ВСУ добиться преимущества."Россия по-прежнему там, и российские войска продвигаются вперед. Украина на смогла добиться успеха на поле боя", — указал Сийярто.Глава венгерского МИД выразил уверенность, что Западу нужно подталкивать стороны к мирным переговорам, а не делать ставку на достижение Киевом военного превосходства.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240710/nato-1958848532.html
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в мире, украина, киев, венгрия, нато, петер сийярто, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Венгрия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины
Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии: поставляемое Киеву оружие не помогает переломить ситуацию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, а поставляемое странами Запада оружие не помогает Киеву переломить ситуацию, заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала CNN.
"Что мы увидели, так это то, что данный конфликт не имеет решения на поле боя", — сказал венгерский министр.
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Он отметил, что все поставленное Украине оружие стоимостью в миллиарды долларов не помогло ВСУ добиться преимущества.
"Россия по-прежнему там, и российские войска продвигаются вперед. Украина на смогла добиться успеха на поле боя", — указал Сийярто.
Глава венгерского МИД выразил уверенность, что Западу нужно подталкивать стороны к мирным переговорам, а не делать ставку на достижение Киевом военного превосходства.
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В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВенгрияНАТОПетер СийяртоВооруженные силы Украины
 
 
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