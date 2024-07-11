Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии: поставляемое Киеву оружие не помогает переломить ситуацию
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, а поставляемое странами Запада оружие не помогает Киеву переломить ситуацию, заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала CNN.
"Что мы увидели, так это то, что данный конфликт не имеет решения на поле боя", — сказал венгерский министр.
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Он отметил, что все поставленное Украине оружие стоимостью в миллиарды долларов не помогло ВСУ добиться преимущества.
"Россия по-прежнему там, и российские войска продвигаются вперед. Украина на смогла добиться успеха на поле боя", — указал Сийярто.
Глава венгерского МИД выразил уверенность, что Западу нужно подталкивать стороны к мирным переговорам, а не делать ставку на достижение Киевом военного превосходства.
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.