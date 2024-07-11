https://ria.ru/20240711/vengriya-1958865662.html

Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, заявил Сийярто

Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.07.2024

Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, заявил Сийярто

Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, а поставляемое странами Запада оружие не помогает Киеву переломить ситуацию, заявил в среду глава МИД... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:53

2024-07-11T00:53

2024-07-11T04:49

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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не может быть завершен на поле боя, а поставляемое странами Запада оружие не помогает Киеву переломить ситуацию, заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала CNN."Что мы увидели, так это то, что данный конфликт не имеет решения на поле боя", — сказал венгерский министр.Он отметил, что все поставленное Украине оружие стоимостью в миллиарды долларов не помогло ВСУ добиться преимущества."Россия по-прежнему там, и российские войска продвигаются вперед. Украина на смогла добиться успеха на поле боя", — указал Сийярто.Глава венгерского МИД выразил уверенность, что Западу нужно подталкивать стороны к мирным переговорам, а не делать ставку на достижение Киевом военного превосходства.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240710/nato-1958848532.html

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html

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